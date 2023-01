Juupajoen piiritys: Näin tutkinnanjohtaja kommentoi sunnuntain operaatiota

Juupajoen mittavan poliisioperaation sunnuntaina aiheuttanutta miestä epäillään muun muassa virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Tutkinnanjohtajan mukaan poliisi tai tai muu viranomainen ei ole loukkaantunut.

Juupajoella sunnuntaina piirityksen jälkeen kiinniotettua miestä ei ole vielä kuultu asiaan liittyen, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Luhtaniemi Sisä-Suomen poliisista Aamulehdelle. ”Todennäköisesti kuullaan tässä päivän aikana”, Luhtaniemi sanoo maanantaiaamuna.

Poliisi epäilee Juupajoen eilisen poliisioperaation aiheuttanutta miestä muun muassa törkeästä pahoinpitelystä, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja ampuma-aserikoksesta. Nimikkeet tarkentuvat esitutkinnan aikana.

Juupajoen Kopsamontien lähistöllä tapahtunut piiritystilanne alkoi varhain sunnuntaiaamuna poliisin saamasta kotihälytystehtävästä. Poliisi tiedotti henkilön kiinniotosta hieman ennen kello neljää iltapäivällä. Kukaan ei loukkaantunut operaatiossa.

Aamulehden useista eri lähteistä saamien tietojen mukaan Juupajoella sunnuntaina kiinni otettu on vuonna 1977 syntynyt Henri Pekka Juhani Åman, joka on tuomittu väkivaltarikoksista aiemminkin. Aamulehti julkaisee epäillyn nimen jo esitutkintavaiheessa, sillä kyse on alueella runsaasti huomiota herättäneestä merkittävästä uutistapahtumasta ja koska epäilty on aiemminkin syyllistynyt vastaaviin vakaviin rikoksiin.

Millainen väkivaltatilanne edelsi piiritystä, rikoskomisario Tuomas Luhtaniemi?

”Tässä vaiheessa kun esitutkinta on alussa, poliisi ei kommentoi tapahtumien kulkua tarkemmin.”

Tekikö epäilty uhkauksia?

”Asiassa epäillään virkamiehen väkivaltaista vastustamista. Asioiden kulkua selvitellään, en ota kantaa tässä vaiheessa tarkemmin.”

Onko poliisi tai muu viranomainen loukkaantunut?

”Ei minun tietojeni mukaan.

Oliko asunnossa muita ihmisiä kuin tekijä ja uhri tapahtuma-aikana?

”Esitutkinta on alussa. Tapahtumankulku tarkentuu kuulusteluilla ja lisäselvityksillä.”

Mikä on uhrin vointi tällä hetkellä?

”En kommentoi salassa pidettäviä terveydentila-asioita.”

Miksi eristykseen päädyttiin?

”Yleisten olosuhteiden ja henkilön taustan huomioiden.”

Oliko asunnossa aseita tai räjähteitä?

”Tällä hetkellä poliisi epäilee ampuma-aserikosta.”

Kuka teki ensimmäisen hälytyksen, jonka perusteella piiritystilanne alkoi?

”Tapahtumienkulusta on tullut ulkopuolinen ilmoitus.”

Mistä piirityksen aikana neuvoteltiin?

”En pysty kommentoimaan, ne ovat neuvottelijan ja henkilön välisiä keskusteluja.”