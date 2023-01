Kaksi henkilöä loukkaantui perjantai-iltana Kihniössä tapahtuneessa väkivallanteossa. Poliisi on kuulustellut kahta epäiltyä, mutta vaikenee poliisilla tiedossa olevasta tekotavasta.

Aamulehti

Kihniössä sijaitsevassa yksityisasunnossa tapahtui väkivallanteko perjantai-iltana. Poliisi sai kello 20 aikaan ilmoituksen, että Kihniössä sijaitsevassa yksityisasunnossa olisi pahoinpidelty kahta henkilöä.

Sisä-Suomen poliisin rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Tommi Juvonen kertoi Aamulehdelle sunnuntaina aamulla, että poliisi on lauantaina kuulustellut epäiltyjä asiasta.

Väkivallanteossa loukkaantui kaksi henkilöä, joista toisen vammat olivat vakavat. Teosta epäillyt kaksi henkilöä poliisi otti etsintöjen jälkeen kiinni Parkanosta.

Poliisi kertoi perjantaina, että toisen pahoinpidellyn vammat ovat hengenvaarallisia ja toisen uhrin vammat lievemmät. Poliisi tutkii tapausta tällä hetkellä tapon yrityksenä ja pahoinpitelynä.

Juvonen ei avaa kuulusteluja tarkemmin, mutta toteaa keskusteluja käydyn hyvässä hengessä. Tutkinnanjohtaja ei myöskään avaa sitä, ovatko kuulustelut edistäneet asian tutkintaa.

Väkivallanteon tapahtuessa yksityisasunnossa oli neljä henkilöä. Juvonen vahvistaa, että kyseessä ei ollut perheen sisäinen väkivallanteko, vaan epäillyt ja uhrit tunsivat toisensa jollakin tapaa. Ei ole viitteitä siitä, että joku olisi poistunut asunnosta niin, että poliisi ei olisi ei olisi tätä tavoittanut.

Juvonen sanoo, että poliisilla on hyvä käsitys siitä, mitä asunnossa on tapahtunut. Hän ei kuitenkaan kommentoi sitä, kuinka väkivallanteko on tapahtunut tai millaista asetta tässä yhteydessä on mahdollisesti käytetty.

Juvonen kertoo, että asian tutkinta etenee tarpeellisilla kuulusteluilla ja selvityksillä. Poliisi kertoo uutta tietoa asiasta aikaisintaan ensi viikon alkupuolella.