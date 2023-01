Epäily: Nainen ja mies pitivät Tampereella uhriaan väkisin asunnossa useita päiviä ja pahoinpitelivät

Poliisi sai hälytyksen yksityisasuntoon Tampereella torstaina 5. tammikuuta. Pirkanmaan käräjäoikeus vangitsi naisen ja miehen todennäköisin syin epäiltynä useista törkeistä rikoksista.

Aamulehti

Tamperelainen mies ja nainen vangittiin maanantaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä törkeästä vapaudenriistosta, törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä huumausainerikoksesta.

Rikoskomisario Jari Luoto kertoo, että hätäkeskus sai torstaina 5. tammikuuta puoli neljän aikaan iltapäivällä soiton, jonka mukaan tamperelaisessa asunnossa on apua tarvitseva henkilö.

”Epäilemme, että asianomistajan vapautta on riistetty useiden päivien ajan pitämällä tätä vasten tahtoa yksityisasunnossa Tampereella. Motiivin vapaudenriistoon ja pahoinpitelyyn epäillään liittyvän huumausaineisiin ja huumausainesaataviin.”

Luoto sanoo, että maanantaina vangittu mies on entuudestaan poliisille tuttu.

Vielä on selvityksessä muun muassa se, kuinka kauan henkilöä on asunnossa pidetty, mutta epäilys on useasta päivästä. Asunnosta takavarikoitiin myös huumeita, mutta Luoto ei kommentoi niiden määrää tai laatua.

Luoto ei kommentoi tapausta tarkemmin, sillä tutkinta ja kuulustelut ovat alkuvaiheessa.