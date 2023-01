Murtautujat piinaavat takseja Tampereen seudulla – ”Uudenvuodenyönä tosi härski taksimurto”

Taksimurtoja tehdään tasaiseen tahtiin, vaikka autoissa ei ole enää juuri mitään varastettavaa.

Aamulehti sai viime aikojen taksimurroista uutisvinkin taksiautoilijalta, jonka autoon on murtauduttu. Kuva on Tampereen rautatieaseman pihan taksitolpalta joulukuulta 2021.

Pirkanmaalla on ilmoitettu yhdeksän taksimurron rypäs Sisä-Suomen poliisille kuukauden kuluessa. Murroista lähes kaikki ovat Tampereelta.

Kehityspäällikkö Reima Pentikäinen Tampereen Aluetaksi oy:stä sanoo, että taksimurtojen trendi on pidempi kuin kuukausi. ”Vuoden tai kahden aikana niitä on tehty todella paljon. Tekotapa on niin samanlainen, että todennäköisesti on joku pieni porukka, joka pyörii ympäri Tamperetta ja lähikuntia ja -kaupunkeja.”

”Käytännössä jollei joka viikko, niin vähintään kerran tai kaksi kuukaudessa tulee viestiryhmäämme valokuvia, joissa on aika samantyyppisesti hajotettu autosta ikkuna ja menty sisälle, ja vielä aika samalla tavalla käyty auto lävitse”, Pentikäinen kertoo.

Hän sanoo, että kaikista murroista ei tehdä rikosilmoitusta poliisille. ”Jos ei ole ollut mitään varastettavaa, ei välttämättä tehdä rikosilmoitusta. Vakuutus korvaa rikotun lasin.”

Viime viikkojen murroista yksi on poikkeuksellinen. ”Uudenvuodenyönä on tapahtunut tosi härski taksimurto sillä välin, kun taksinkuljettaja on ollut kaupassa. Viereen on ajettu autolla ja murtauduttu taksitolpalla autoon”, Pentikäinen kertoo Pirkkalassa tapahtuneesta murrosta.

Kolikkotason saalis

Jos autosta löytyy saalista, se jää Pentikäisen mukaan usein kolikkotasolle. ”Suurempien rahamäärien vienti on äärimmäisen harvinaista.”

Älypuhelimista, maksupäätteistä ja bensakorteista varas ei hyötyisikään, sillä tekniikka saadaan Pentikäisen mukaan suljettua etänä, ja kortin käyttö vaatii aina PIN-koodin.

”Nykyään kaikki ottavat autosta kaikki irti lähtevät laitteet ja rahan mukaan kotiin, eikä niitä säilytetä autossa. Tapahtumia on ollut niin paljon”, Pentikäinen sanoo.

Rahan mahdolliseen määrään autossa vaikuttaa Pentikäisen mukaan sekin, että hyvin harva asiakas käyttää enää käteistä maksaessaan.

”Lasin rikkominen on tosi turhauttavaa, sillä auto on yleensä pari päivää pois käytöstä, kun joudutaan tilaamaan uusi lasi”, Pentikäinen sanoo.

Aluetaksin välityksessä olevia autoja ei hänen mukaansa saa otettua käyttöön, sillä kaikki autot on varustettu alkolukolla, jonka vuoksi käynnistämiseen tarvitaan avain. ”Autoa ei vain kerta kaikkiaan saa käyttöön.”

”Voi olla sattumaakin”

Kuukauden ajalla tehtyjen yhdeksän rikosilmoituksen rypäs on poikkeava. Niistä lähes kaikki on tehty Tampereelta.

”Määrä eroaa tavanomaisesta. Ei voi sanoa, mistä tämä johtuu. Voi olla sattumaakin”, sanoo rikoskomisario Arto Partanen Sisä-Suomen poliisista.

Partanen sanoo, että taksimurrot on tehty eri puolilla Tamperetta yöaikaan.

Varkaudesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään vuosi ja kuusi kuukautta, törkeästä varkaudesta vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.