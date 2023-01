Järjestyksenvalvojiin liittyvä tutkinta laajentunut: Kolme uutta epäiltyä, tutkinnassa pahoinpitelyjen lisäksi muun muassa huumausaineen käyttörikoksia

Poliisi on aiemmin kertonut epäilevänsä ainakin kuutta järjestyksenvalvojaa työaikana tehdystä väkivallasta. Viisi vangittiin viime viikolla.

Poliisi on aiemmin kertonut, että järjestyksenvalvojien tekemät epäillyt rikokset ovat tapahtuneet pääradan lähettyvillä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Pahoinpitelyistä epäillyt järjestyksenvalvojat ovat Avarn Security -turvallisuuspalveluyhtiön henkilökuntaa. Kuva on otettu Tikkurilan juna-asemalla Vantaalla 27. joulukuuta.

Itä-Uudenmaan poliisi kertoo pidättäneensä järjestyksenvalvojien väkivaltaan liittyvässä tutkinnassa kolme uutta ihmistä. Poliisi on aiemmin kertonut epäilevänsä ainakin kuutta järjestyksenvalvojaa eriasteisista pahoinpitelyistä työaikana. Heistä vangittuna on viisi.

”Viikonlopun aikana olemme pidättäneet kolme uutta henkilöä todennäköisin syin epäiltynä tähän samaan tutkittavana olevaan rikoskokonaisuuteen. Heidän osaltaan selvitämme alkuviikon aikana, onko meillä tarvetta vangita heitä”, sanoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja Paavo Ritari.

Tutkinnanjohtaja kertoo, että kokonaisuudessa tutkitaan tällä hetkellä viime vuoden touko- ja joulukuun välillä ollutta 24:ää tapahtumaa. Tutkinnassa on eriasteisia pahoinpitelyrikoksia, laittomia uhkauksia, kunnianloukkauksia, salassapitorikoksia sekä huumausaineen käyttörikoksia, poliisi kertoo.

Poliisi on aiemmin kertonut, että epäillyt rikokset ovat tapahtuneet pääradan lähettyvillä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Poliisin mukaan tekoja yhdistää järjestyksenvalvojien toimivallan räikeä ylittäminen sekä uhrien nöyryytys ja alistaminen. Uhreja on esimerkiksi lyöty teleskooppipatukalla ja potkittu. Poliisin mukaan epäillyt ovat myös kuvanneet tekoja.

Uhreja pyydetään ilmoittautumaan poliisille

Pahoinpitelykokonaisuus paljastui, kun yksittäinen sivullinen ilmoitti poliisille pahoinpitelystä. Poliisi on pyytänyt kaikkia, jotka ovat kokeneet joutuneensa järjestyksenvalvojien kaltoin kohtelemaksi tai pahoinpitelemäksi ilmoittautumaan matalalla kynnyksellä Itä-Uudenmaan poliisin sähköpostiosoitteeseen vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi.

Poliisi pyytää erityisesti ilmoittautumaan, jos on joutunut järjestyksenvalvojien väkivallan kohteeksi 7. toukokuuta Malminkartanon juna-asemalla tai 19. kesäkuuta tai 2. lokakuuta Tikkurilan juna-asemalla. Lisäksi uhreja etsitään Tikkurilan juna-aseman lähialueella 5. ja 6. joulukuuta tapahtuneissa pahoinpitelyissä.

”Suhtaudumme näihin tutkittavana oleviin rikoksiin erittäin vakavasti, mutta haluamme muistuttaa, että suurin osa yksityisellä turvallisuusalalla työskentelevistä vartijoista ja järjestyksenvalvojista tekee kuitenkin työnsä hyvin ja ammattitaitoisesti”, Ritari sanoo tiedotteessa.

Toimitusjohtaja pyytää anteeksi

Turvallisuusalan yritys Avarn Security kertoi kolmen järjestyksenvalvojan kiinniotosta aiemmin tänään. Toimitusjohtaja Niclas Sacklén sanoi tiedotteessaan olevansa pahoillaan.

”Olen syvästi pahoillani ja järkyttynyt tilanteesta. Odotamme nyt lisätietoja poliisilta, ennen kuin voimme kommentoida tilannetta tarkemmin tai ryhtyä jatkotoimenpiteisiin”, Sacklén sanoo.

Avarn Security on kertonut tekevänsä sisäisen selvityksen. Nyt se kertoo lisäksi teettävänsä ulkopuolisen selvityksen yrityskulttuuristaan ja toimintatavoistaan. Tarkoituksena on, että mahdollisiin epäkohtiin pystytään tulevaisuudessa puuttumaan ajoissa.

”Yrityksessämme on kaikkea epäasiallista käytöstä kohtaan nollatoleranssi. On valitettavasti todettava, että emme ole täysin onnistuneet tämän periaatteen jalkauttamisessa. On selvää, että tämän asian muuttaminen ja asiakkaidemme luottamuksen palauttaminen ja henkilöstön työrauhan varmistaminen on nyt tärkeintä”, Sacklén sanoo.

HS: Ongelma julki kerrottua laajempi

Helsingin Sanomat on kertonut, että sen selvitysten perusteella Avarn Securityn järjestyksenvalvojien harjoittama väkivalta on julkisuuteen kerrottua laajempaa. Kaksi entistä järjestyksenvalvojaa kertoi HS:lle nähneensä useita tilanteita, joissa väkivaltaa oli käytetty ylimitoitetusti. Heidän mukaansa väkivallassa on käytetty apuvälineitä ja tilanteita on kuvattu.

HS myös julkaisi videon, jolla Avarn Securityn järjestyksenvalvojat pitävät maassa nuorta miestä. Mies huutaa kivusta ja sanoo, ettei saa henkeä. HS kertoi myös, että ainakin viisi Helsingin seudun juna-asemilla työskennellyttä Avarn Securityn vartijaa on tuomittu lainvoimaisesti väkivaltarikoksesta.

Muokkaus 2.1.2023 kello 13.01: Jutusta poistettu kuva. Kuvassa olleet järjestyksenvalvojat eivät liity tapaukseen.