Asunnosta löytyi kymmenientuhansien eurojen edestä dopingaineita, rynnäkkökivääri ja räjähteitä

Itä-Uudenmaan poliisi on tutkinut tapausta, jossa asunnosta Sipoossa löytyi suuri määrä dopingaineita, AK-47 -rynnäkkökivääri, varastetuksi ilmoitettu pienoiskivääri sekä 200 grammaa TNT-räjähdysainetta.

Poliisin mukaan takavarikoitujen doping-aineiden arvo on noin 70 000 euroa. Tutkinnanjohtaja Mikko Minkkisen mukaan yhtä miestä epäillään törkeästä dopingrikoksesta, törkeästä ampuma-aserikoksesta, huumausainerikoksesta ja räjähderikoksesta.

Elokuisella kotietsinnällä asunnosta löytyi myös oikeuden päätöksellä rikollisryhmäksi määritellyn kerhon liivit sekä muuta sen vaatetusta. Minkkinen ei halua kommentoida, mikä kerho on kyseessä. ”Tässä on lähdetty siitä, että se on tämä yksi yksittäinen henkilö, joka nämä (epäillyt rikokset) on tehnyt”, hän sanoi.

Esitutkinta on valmistunut ja juttu siirtyy syyteharkintaan.