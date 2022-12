Tampereella toimineen autokaupan petosvyyhti laajenee, suurimmat yksittäiset vahingot yli 100 000 euroa – ”Sotkuinen tapaus”

Rikosilmoituksia on kertynyt tähän mennessä noin 30. Poliisin mukaan kyse on laajasta ja sotkuisesta vyyhdistä.

Tamperelaisen autoliikkeen epäilty petosvyyhti on osoittautumassa laajemmaksi kuin viime kesänä ennakoitiin. Aamulehti uutisoi heinäkuussa, että Tampereella toimineen autoliikkeen johtoa epäillään törkeästä petoksesta. Tuolloin poliisin tiedossa oli kymmenkunta autoa, joihin epäiltiin liittyvän rikos. Taloudellisten vahinkojen kokonaismääräksi laskettiin noin 500 000 euroa.

Syksyn aikana rikosilmoituksia on kertynyt lisää. Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Juha Siljamäki sanoo, että tähän mennessä rikosilmoituksia on tehty noin 30. Vahingon suuruus on kokonaisuudessaan yli miljoona euroa. Yksittäisistä vahingoista suurimmat ovat yli 100 000 euroa.

Useassa tapauksessa kyse on siitä, että ajoneuvo on myyty myyntitilisopimuksella, mutta rahat jätetty tilittämättä. Myyntitilisopimuksella myydessä autoliike toimii välittäjänä myyjän ja ostajan välillä. Myyntiin saatuja ajoneuvoja on myös rekisteröity autoliikkeen omistukseen, ja autot on myyty eteenpäin liikkeen omina autoina. ”Tämä on aika laaja vyyhti, sotkuinen tapaus”, Siljamäki sanoo.

Yhtiö on varaton

Autoliikkeen nimi on Laatuauto Tampere. Sen käyntiosoitteeksi kerrotaan yritystiedoissa Kaavarinkatu 8. Osoite on Tampereen Lahdesjärvellä. Aamulehti julkaisee yrityksen nimen, koska on mahdollista, että juttu voi vielä laajentua. Lisäksi näin mainehaitta ei kohdistu sellaisiin alan yrityksiin, joilla ei ole tapauksen kanssa mitään tekemistä.

Yhtiö on asetettu konkurssiin verohallinnon hakemuksesta 23. elokuuta tänä vuonna. Konkurssimenettely on kesken. Siljamäen mukaan pesänselvityksessä on käynyt ilmi, että yhtiö on ”käytännössä varaton”. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että asianomistajien kärsimä rikosvahinko jää ainakin pääosin heidän omaksi vahingokseen.

Poliisi on kuullut epäiltyinä kolmea henkilöä. Poliisilla oli aiemmin yksi tapauksen henkilö tutkintavankeudessa, mutta tällä hetkellä voimassa ei ole vapauteen kohdistuvia pakkokeinoja.

Esitutkinta jatkuu. Siljamäki arvioi, että se valmistuu kesään mennessä. Yhtiöön teetetään erityistilintarkastus. ”Siitä voi vielä ilmetä uusia asioita”, Siljamäki sanoo.