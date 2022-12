Katuryöstöt Tampereella näyttävät rauhoittuneen, kun kiinnijäämisriski on kasvanut – Rikoskomisario: ”Sosiaalinen media ohjaa nuorten käyttäytymistä”

Tampereen keskustassa tapahtui alkusyksyn ja -talven aikana yhteensä 23 ryöstörikosta, joiden tekijöiksi epäillään nuoria. Poliisin mukaan nuoret ovat mahdollisesti poimineet ideoita muun muassa tv-sarjoista sekä sosiaalisen median, kuten Snapchatin, keskusteluryhmistä.

Tiedustelun ja ennaltaehkäisevän toiminnan rikoskomisario Markus Antila Sisä-Suomen poliisista sanoo, että pahin katuryöstöilmiö näyttäisi nyt laantuneen Tampereella. Poliisin tietojen mukaan samantyyppisiä katuryöstöjä tapahtui elokuun alusta tähän päivään yhteensä 23 kappaletta.

Pelkästään marraskuun alkupuoliskolla katuryöstöjä oli 11, mutta sen jälkeen uusia tapauksia on tullut ilmi enää kaksi. Loput kymmenen katuryöstöä ajoittuvat tämän vuoden syksyyn eri puolille Tamperetta.

Antilan mukaan katuryöstöistä epäiltyjä on poliisin tiedossa tällä hetkellä yhteensä 17. Iältään he ovat 14–20-vuotiaita. Rikokset on tehty 2–4 hengen porukoissa pääosin Tampereen keskustan alueella.

”Mukana on nuorukaisia kaikista sosioekonomisista luokista. Eri tapauksissa toistuu osin samoja nimiä, mutta myös vaihtuvuutta on ollut”, Antila summaa.

Mallia sarjoista

Antila ei halua ottaa tarkemmin kantaa ryöstöjen motiiveihin, koska epäiltyjen kuulustelut ovat osin kesken, mutta arvioi, että ainakin sosiaalisella medialla on ollut vaikutusta ilmiön syntymiseen.

”Sosiaalinen media ja älykkäät algoritmit tuntuvat ohjaavan aika vahvasti nuorten käyttäytymistä. Jos seuraa jotain tiettyä asiaa somessa tai tekee aiheesta Google-hakuja, niin pian algoritmit alkavat tarjota koko ajan sitä samaa”, Antila toteaa.

Hänen mukaansa näyttääkin siltä, että ryöstöihin on otettu mallia muun muassa tietyistä tv-sarjoista sekä ainakin Snapchatin keskusteluryhmistä. Kyse ei ole ollut mistään organisoidusta jengitoiminnasta, Antila linjaa.

”Jos vaikka katsoo jotain tiettyä sarjaa, siitä voi tulla nuorille ideoita myös omaan elämään, jolloin samantyyppisiä ajatuksia voi tulla samaan aikaan useamman eri henkilön päähän ilman, että siinä on mitään varsinaista järjestäytymistä”, Antila muotoilee.

Rikoskomisario Markus Antilan mukaan suurin osa ryöstöistä on sattunut Tampereen keskustassa. Viimeisin tapaus oli joulupäivänä Aleksanterinkadulla.

Kiinnijäämisriski kasvanut

Syitä siihen, että ikävä ilmiö on nyt saatu rauhoittumaan, on Antilan mukaan useita. Yksi keskeisin lienee se, että rikostutkinta osassa tapauksista on edistynyt, ja poliisi on saanut selville epäiltyjen henkilöllisyyksiä, jolloin myös kiinnijäämisriski rikoksesta on kasvanut.

”Tutkintojen edistyminen on varmastikin osaltaan edesauttanut sitä, että se, mikä näyttäytyi tekijöille aluksi hyvänä ideana, ei sitten lopulta enää ollutkaan kovin hyvä idea”, Antila toteaa.

Hän uskoo myös mediassa käydyn julkisen sekä yhteiskunnallisen keskustelun vaikuttaneen siihen, että ilmiö on nyt vähintäänkin hiipumassa. Antilan mukaan epäiltyihin nuoriin on niin ikään nyt kohdistettu moniammatillisia toimenpiteitä, joissa ovat poliisin lisäksi olleet mukana koulut ja sosiaalitoimi.

”Myös kodeista on kantautunut tietoa, että ilmiön saaman julkisuuden myötä aiheesta on kodeissa nyt keskusteltu ja esimerkiksi nuorten kotiintuloaikoja on aikaistettu”, Antila sanoo.

Hänen mukaansa Sisä-Suomen poliisi jatkaa alkavana vuonna aktiivisesti ilmiön seurantaa ja siihen puuttumista. Poliisi aikoo niin ikään kohdentaa näkyvää valvontaa alueille, joilla tämäntyyppisiä rikoksia on tehty.