Pahoinpitelyistä epäiltyjen järjestyksen­valvojien työsuhteet on päätetty

Poliisi epäilee kuutta järjestyksenvalvojaa työaikana tehdystä väkivallasta.

STT

Turvallisuusalan yritys Avarn Security kertoo päättäneensä pahoinpitelyistä epäiltyjen järjestyksenvalvojien työsuhteet. Itä-Uudenmaan poliisi epäilee kuutta järjestyksenvalvojaa työaikana tehdystä väkivallasta.

”Olemme pahoillamme, että joukkoomme on päässyt henkilöitä, joita poliisin tutkinnan perusteella on syytä epäillä vakavista rikoksista. Tuomitsemme kaiken epäammattimaisen käytöksen, ja laittomuuksille meillä on selkeä nollatoleranssi”, Avarn Securityn tiedotteessa sanotaan.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet pääradan lähettyvillä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Poliisin mukaan tekoja yhdistää järjestyksenvalvojien toimivallan räikeä ylittäminen sekä uhrien nöyryytys ja alistaminen. Uhreja on esimerkiksi lyöty teleskooppipampulla ja potkittu.

Kolmea vaaditaan vangittavaksi tänään

Poliisi vaatii tänään kolmea epäiltyä vangittavaksi. Vangitsemisoikeudenkäynnit järjestetään iltapäivällä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Epäillyt ovat noin parikymppisiä miehiä, ja kaikkia epäillään useammasta kuin yhdestä väkivallanteosta. Suurin osa epäillyistä rikoksista on ollut Vantaalla. Yksi on tapahtunut Helsingissä.

Osa vangitsemisen perusteena olevista teoista on tapahtunut tässä kuussa. Kaikkia kolmea epäillään Vantaalla 12. joulukuuta tapahtuneesta perusmuotoisesta pahoinpitelystä. Kahta epäillään 5. joulukuuta tapahtuneesta törkeästä pahoinpitelystä ja yhtä itsenäisyyspäivänä tapahtuneesta pahoinpitelystä.