Mänttä-Vilppulan vastaanottokeskuksen entinen johtaja kavalsi 130 000 euroa – tuomittiin ehdolliseen vankeuteen

Väärinkäytökset tulivat esille Suomen punaisen ristin Hämeen piirin sisäisessä tarkastuksessa.

Mänttä-Vilppulan vastaanottokeskuksen entinen johtaja on tuomittu törkeästä kavalluksesta ja kahdesta varkaudesta 1 vuoden ja 5 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Väärinkäytökset kohdistuvat Suomen punaisen ristin Hämeen piirin Mänttä-Vilppulan vastaanottokeskukseen vuosina 2017–2021. SPR teki poliisille rikosilmoituksen sisäisessä tarkastuksessa ilmi tulleista taloudellisista väärinkäytöksistä lokakuussa 2021.

Vastaanottokeskuksen johtajana toiminut vuonna 1971 syntynyt tamperelaisnainen oli anastanut SPR Hämeen piirin varoja yhteensä noin 130 000 euroa. Osan vastaanottokeskuksen tililtä nostamistaan varoista hän oli käyttänyt omiin tarkoituksiinsa ja osan siirtänyt käteistalletuksina omalle tililleen. Naisella oli asemansa puolesta käyttöoikeus vastaanottokeskuksen tilille. Nostot tapahtuivat vuosien 2017–2020 aikana. Varojen noston lisäksi nainen anasti vuoden 2021 aikana SPR:n työntekijän työhuoneessa olleesta lukitusta kaapista sekä SPR:n toimistossa olleesta käteiskassalippaasta yhteensä noin 800 euroa.

Pirkanmaan käräjäoikeus katsoi teon olevan törkeä, koska nainen on käyttänyt hyväkseen erityisen vastuullista asemaansa ja teon kohteena on ollut suuri määrä varoja. Nainen on tunnustanut tekonsa ja myöntänyt syytteet oikeaksi. Oikeus lyhensi annettua tuomiota muutamalla kuukaudella, koska syytetty auttoi itse tapausten selvittämisessä.

Ehdollisen vankeusrangaistuksen lisäksi käräjäoikeus velvoitti naisen korvaamaan valtiolle asianajajan palkkion sekä rikosuhrimaksun, joista kertyy maksettavaa yhteen noin 4 000 euroa. SPR:n Hämeen piirille nainen velvoitetaan korvaamaan kavaltamansa varat sekä oikeudenkäyntikuluja yhteensä yli 147 000 euroa.