14-vuotias pahoinpideltiin vakavasti, riisutettiin alasti ja yritettiin ryöstää Vantaalla – teosta epäillään joukkoa nuoria

Itä-Uudenmaan poliisi tutkii 14-vuotiaaseen poikaan kohdistunutta vakavaa väkivallantekoa. Teosta epäillään kuutta muuta poikaa.

Poliisin mukaan uhri houkuteltiin marraskuun lopulla Vantaan Hakunilan urheilupuiston läheisyyteen tapaamaan ystäviään. Paikalla hänet kuitenkin yritettiin ryöstää, häntä hakattiin ja potkittiin päähän, poliisi kertoo.

”Lopulta uhri oli teräaseella uhkaamalla riisutettu alasti”, sanoo tiedotteessa nuorten tutkintaryhmän rikosylikonstaapeli Pia Katajala.

Yksi epäillyistä tekijöistä kuvasi poliisin mukaan uhrin riisuttamisen ja nöyryyttämisen. Hänet otettiin kiinni tapahtumailtana. Katajalan mukaan väkivallan motiivina on osittain ollut rahan tai tavaran saaminen uhrilta, mutta väkivaltaa on haluttu kohdistaa uhriin muutenkin.

Sivulliset soittivat uhrille apua

Poliisi kertoo, että uhri pääsi pakenemaan hyppäämällä jyrkänteeltä muutaman metrin korkeudesta alas.

”Uhri on harhaillut metsässä alastomana ja päätynyt noin kilometrin päähän, josta sivulliset henkilöt olivat soittaneet paikalle apua ja auttaneet hänet turvaan”, Katajala sanoo tiedotteessa.

Teosta epäillyistä kaksi on poliisin mukaan alle 15-vuotiaita eli he eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Muut neljä ovat 15–17-vuotiaita. Epäillyistä yksi on ollut vangittuna ja kolmelle on määrätty matkustuskielto. Lastensuojelu on sijoittanut kaikki epäillyt kiireellisesti, poliisi kertoo.

Asiaa tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä, törkeänä ryöstön yrityksenä, vapaudenriistona sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitona ja levittämisenä.