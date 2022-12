Marja-alan ihmiskauppaepäily laajentunut toiseen suomalaisyritykseen, KRP pyytänyt oikeusapua Thaimaan viranomaisilta

Rajavartiolaitoksen mukaan asianomistajien määrä on ”huomattavan suuri”.

Helsinki

Thaimaalaisiin marjanpoimijoihin kohdistuneesta törkeästä ihmiskaupasta epäillään nyt myös toista suomalaisyritystä ja epäiltyjen määrä on laajentunut, kertovat keskusrikospoliisi (KRP) ja Rajavartiolaitos tiedotteessaan. Tutkinnan laajenemisesta kertoi ensin Helsingin Sanomat.

KRP:n tutkinnanjohtaja Teemu Mäntyniemi sanoo, että ihmiskaupparikoksista epäillään noin puoltakymmentä ihmistä. Hän ei kommentoi, mihin toiseen suomalaisyritykseen uudet epäilyt kohdistuvat. Yritykseen on hänen mukaansa oltu yhteydessä ja asiassa on käytetty pakkokeinoja, ei kuitenkaan vangitsemisia.

Aiemmin on kerrottu, että tutkinnan keskiössä ovat Polarica Marjahankinta sekä thaimaalainen yritys, joka rekrytoi marjanpoimijoita Suomeen. Vangittuna epäillystä törkeästä ihmiskaupasta ovat olleet Polarican entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo ja thaimaalaisyrityksen edustaja. HS uutisoi eilen, että Kristo on vapautettu tutkintavankeudesta. Hän on kiistänyt häneen kohdistuvat rikosepäilyt.

STT:n tavoittaman marjayrityksen Kiantaman toimitusjohtaja Vernu Vasunta sanoo, ettei hänen tiedossaan ole, että rikosepäily kohdistuisi Kiantamaan.

HS: Poimijoilta viety passit

Rajavartiolaitoksen tutkinnanjohtaja Janne Kyllönen sanoo tiedotteessa, että asianomistajien määrä jutussa on huomattava.

”Tutkinnallisista syistä emme voi kuitenkaan avata tarkkoja henkilömääriä epäillyistä tai asianomistajista”, hän sanoo.

KRP kertoo, että se on tutkinnassa pyytänyt oikeusapua Thaimaan viranomaisilta. Thaimaan poliisin erikoistutkintayksikkö on KRP:n mukaan suorittanut Bangkokissa 9.–14. joulukuuta muun muassa paikanetsinnän ja kotietsintöjä yhteistyössä KRP:n rikostutkijoiden kanssa.

”Yhteistyö Thaimaan viranomaisten kanssa on ollut toimivaa, tehokasta ja tuloksellista. Olemme saaneet selvitettyä tapahtumien kulkua niin kotimaassa kuin ulkomailla yhteistyössä muiden maiden poliisiviranomaisten kanssa. Tutkinta on edennyt hyvin, mutta tulee silti jatkumaan vielä pitkään, koska kyseessä on laaja kokonaisuus”, Mäntyniemi sanoo tiedotteessa.

HS kertoi eilen jutussaan, että Thaimaan poliisin mukaan thaipoimijoilta on viety passit heidän saavuttuaan Suomeen ja heidät on pakotettu työskentelemään jopa 18 tuntia päivässä maksaakseen epäoikeudenmukaista velkaa.

HS:n siteeraaman thaimaalaismedian mukaan on löydetty todisteita siitä, että marjojen punnitsemiseen käytettyjä vaakoja on muokattu siten, että marjat näyttäisivät kevyemmiltä, jolloin poimijoille ei tarvitsisi maksaa todellista hintaa. HS:n mukaan Thaimaan poliisi on vahvistanut sille median kertomat tiedot.