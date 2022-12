Keskusrikospoliisin tutkinnan rikosnimikkeenä on luvaton tiedustelutoiminta. Lisäksi tutkinnassa on epäilty turvallisuussalaisuuden paljastaminen.

Keskusrikospoliisi tutkii kahta hyvin harvinaista maanpetosrikosta.

Asiasta kertoi aiemmin Yle.

Tutkinnan rikosnimikkeenä on luvaton tiedustelutoiminta. Lisäksi tutkinnassa on epäilty turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Krp vahvistaa nämä tiedot HS:lle.

Ylen mukaan epäillyt rikokset on kirjattu Virolahdella sekä Kajaanissa ja Oulussa. Tutkinta on ollut käynnissä syksystä lähtien. Ylellä ei ole tietoa, millaisista tapauksista on kyse.