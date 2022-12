Huumekuolemien määrä kasvoi Pirkanmaalla – näin poliisi kertoo tapauksista

Pirkanmaalla tapahtuneilla kuolemilla ei ole poliisin mukaan mitään yhdistävää tekijää. Kuolemien taustalla on usein sekakäyttö, jossa reseptilääkkeiden lisäksi käytetään laittomia huumausaineita.

Poliisin mukaan huumeiden käyttö kasvaa, ja ilmiö on nähtävillä koko Pirkanmaalla, eikä pelkästään Tampereella. Tampere kuvattiin Mustastalahdesta päin helmikuussa 2021.

Aamulehti

Pirkanmaalla huumausainekuolemien määrä kasvoi hieman vuonna 2021, jolloin huumausaineisiin kuoli 21, selviää Tilastokeskuksen kuolemansyytilastosta. Edeltävinä vuosina 2020 ja 2019 huumausainekuolemia oli 19.

Huumekuolemien ennätys tehtiin Pirkanmaalla vuonna 2018, jolloin kuolemia oli 29.

Huumausainekuolemien määrä kasvoi vuonna 2021 myös valtakunnallisesti. Huumausaineisiin kuoli enemmän ihmisiä kuin kertaakaan mittaushistorian aikana eli vuodesta 2006 lähtien. Huumausaine­kuolemia tapahtui viime vuonna 287.

Lue lisää: Huumausaineisiin kuoli Suomessa enemmän ihmisiä kuin kertaakaan mittaus­historiassa

Taustalla sekakäyttöä

Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikosylikomisario Pasi Nieminen kertoo, ettei huumausainekuolemien välillä ole mitään yhdistäviä tekijöitä. Mitään poikkeuksellisen vaarallista ainetta ei ole tullut poliisille vastaan. ”Jos sellaista havaittaisiin, tiedottaisimme siitä samantien.”

Taustalla on usein esimerkiksi sekakäyttöä. ”Meidän näkemyksemme mukaan tapahtuu usein niin, että on useita aineita, jotka vaikuttavat kuolemaan. Voi olla reseptilääkkeitä ja sen lisäksi laittomia huumausaineita. Sitten on eri huumausaineita eri tapauksissa.”

Myös Tilastokeskuksen mukaan suurin osa koko Suomen huumekuolemista liittyi useamman aineen samanaikaiseen käyttöön. Huumeiden ohella käytettiin esimerkiksi psyykenlääkkeitä, alkoholia tai molempia.

Niemisen mukaan välillä huumausainekuolemat tapahtuvat Pirkanmaalla yksityisasunnoissa ja välillä niin, että potilas on jo saatettu sairaalaan, mutta kuolema tapahtuu nopeasti sairaalaan pääsyn jälkeen. Kyseiset tapaukset tulevat myös poliisille selvitettäväksi.

Niemisen mukaan on mahdotonta sanoa, onko huumausainekuolemien taustalla esimerkiksi tahallisia yliannostuksia vai tahattomia. ”Ei ole poissuljettua, että voisi olla tahallisiakin.” Tilastokeskuksen mukaan useampi kuin joka kahdeksas viime vuonna Suomessa tapahtuneista huumekuolemista oli itsemurha. Erityisesti miesten itsemurhat huumeilla lisääntyivät.

Huumeiden käyttö kasvaa

Pirkanmaalla huumausaineisiin kuolleiden ikää Nieminen ei lähde avaamaan. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa huumeisiin kuolleiden mediaani-ikä nousi viime vuonna 31 vuodesta 35 vuoteen. Eniten lisääntyivät 30–44-vuotiaiden huumekuolemat.

Vaikka huumausainekuolemien määrä on Pirkanmaalla laskenut vuodesta 2018, niiden käyttö ei ole Niemisen mukaan vähentynyt. Päinvastoin, hänen mukaansa kaikki merkit viittaavat siihen, että käyttö lisääntyy, ja huumausaineita on entistä enemmän markkinoilla. Ilmiö koskee Niemisen mukaan koko Pirkanmaata, eikä esimerkiksi pelkästään Tamperetta.

”Käyttö on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä. Yhteiskunnallisessa keskustelussa usein puhutaan, että entistä nuoremmat kokeilevat ja myyvät, mutta en pysty vahvistamaan sitä, että näin tapahtuisi juuri meidän alueellamme.”