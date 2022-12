Maksupalvelukuoria päätyi vääriin käsiin Parkanossa – toimi näin, jos jätit kuoren pankkiin keskiviikkona tai torstaina

Vielä ei ole tietoa, montaako asiakasta varkaus koskee.

Parkanossa on varastettu Satapirkan osuuspankin maksupalvelukuoria ja mahdollisesti muuta postia, tiedottaa Sisä-Suomen poliisilaitos. Teko havaittiin torstaiaamuna, kun pankin konttori avautui.

Lokerossa on todennäköisesti ollut asiakkaiden pankkiin jättämiä maksupalvelukuoria, joissa on maksettavaksi osoitettuja laskuja. Lisäksi mukana on saattanut olla muuta pankkiin jätettyä postia.

Poliisilla ei ole tietoa siitä, kuinka monen asiakkaan kuoria on päätynyt vääriin käsiin tai mikä teon tarkka kellonaika on ollut.

On kuitenkin olemassa riski, että kuorissa olleiden laskujen tietoja käytetään väärin. Siksi poliisi kehottaa tiedotteessaan kaikkia 14.–15. joulukuuta maksupalvelukuoria tai muuta postia pankkiin jättäneitä olemaan yhteydessä pankin konttoriin.

Poliisi tutkii asiaa varkautena. Mahdollisista havainnoista voi olla yhteydessä Sisä-Suomen poliisilaitokseen.