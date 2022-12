Onko poliisilla oikeus paljastaa rikoksen ilmiantaja? Näin tietosuojan asiantuntija kommentoi

Poliisin Nettivinkki-palveluun vinkin jättäneen nimi saattaa tulla julki, vaikka palvelussa kerrotaan, että vinkin antajan henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Aamulehti kysyi tietosuojavaltuutetun toimistosta, miltä poliisin käytäntö näyttää tietosuojan näkökulmasta. Apulaistietosuojavaltuutettu Annina Hautala antaa tukensa poliisin käytännölle.

Aamulehti

Tampereen kaupungin työntekijä ilmoitti aggressiivisesti käyttäytyneestä asiakkaasta poliisin Nettivinkkipalveluun tänä syksynä. Työntekijä täytti nettilomakkeeseen myös yhteystietonsa sitä varten, jos poliisi tarvitsee häneltä lisätietoja.

Poliisin Nettivinkki-palvelussa kerrotaan, että yhteystietoja käsitellään luottamuksellisesti ja että henkilötietoja tarvitaan mahdollisia lisätietoja varten. Nyt vinkin antanut on kuitenkin kutsuttu todistajana poliisikuulusteluun, mistä seuraa, että hänen nimensä tulee nähtäville poliisin esitutkinta-aineistoon. Sieltä myös epäilty saa sen tietoonsa.

Aamulehti kertoi asiasta torstaina 15. joulukuuta

.

Mitä ajattelet tästä, apulaistietosuojavaltuutettu Annina Hautala?

”Nettivinkki on poliisin tarjoama asiointikanava. Palvelussa todetaan, että vinkin antajan jättämiä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, mutta mitä se tarkoittaa ja missä tapauksessa poliisilla on oikeus ja velvollisuuskin käsitellä ilmoitettua tietoa, määräytyy poliisin toimivaltalain mukaan ja henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaan. Tietosuojan näkökulmasta keskeistä on, että poliisi informoi asianmukaisesti henkilötietojen käsittelystä.”

Jotta asianmukainen informointi toteutuu, pitäisikö poliisin täsmentää Nettivinkki-palvelussaan, mitä tietojen käsittelyn luottamuksellisuus todellisuudessa tarkoittaa?

”Käsitykseni mukaan poliisilla on nettisivuillaan seloste, jossa tarkemmin avataan henkilötietojen käsittelyä. Tietosuojalainsäädännöstä toki tulee velvollisuus informoida asiasta selkeällä kielellä ja riittävällä tavalla. Tieto siitä, miten henkilötietoja käsitellään, on annettava tiiviissä, helposti saatavilla olevassa muodossa ja ymmärrettävällä kielellä. Ilman tarkempaa perehtymistä en pysty arvioimaan, onko asiasta riittävästi informoitu vai ei.”

Täyttyykö tämä helposti saatava muoto, koska tieto henkilötietojen käsittelytavoista on jossakin muualla poliisin internet-sivuilla eikä Nettivinkki-palvelussa?

”Nettivinkki-palvelussa on suora linkki tietosuojaselosteeseen.”

Mitä luottamuksellisuus sitten tarkoittaa, jos ei sitä, ettei vinkin antajan henkilöllisyyttä paljasteta?

”Luottamuksellisuus on sitä, että poliisin on käsiteltävä henkilötietoja muun muassa sen mukaan mitä julkisuuslaissa ja poliisin henkilötietolaissa säädetään. Poliisi saa käsitellä vain tarpeellisia ja tietyistä tiedoista vain välttämättömiä tietoja. Luottamuksellisuus ei tarkoita, ettei poliisilla missään tilanteessa olisi tarpeen käsitellä nettivinkin antajan henkilötietoja. Jos nettivinkin kautta tulisi esimerkiksi kouluampumisuhkaus, tällaisessa tilanteessa voisi olla perusteltua käsitellä ilmoittajan henkilötietoja.”

Tämähän johtaa siihen, että moni ei enää uskalla kertoa nimeään vinkkiä antaessaan eikä poliisi pääse kysymään tarvittavia lisätietoja?

”Näen, etten ole roolissani oikea henkilö arvioimaan, kävisikö kuvatulla tavalla.”

Poliisin lisäksi ilmiantopalvelu on ainakin verottajalla verovilppiepäilyjä varten. Myös lapsesta tai aikuisesta voi tehdä sosiaalitoimeen huoli-ilmoituksen netissä. Onko vaarana, että näitä kanavia käytetään esimerkiksi kostoon tai kiusantekoon ja ilmiantoja tehdään turhaan? Miten ilmiannon kohteen tietosuoja silloin toteutuu?

”Suomessa henkilöllä on oikeus asioida viranomaisen kanssa. On viranomaisen tehtävä arvioida, millaisia asiointikanavia he tarjoavat.”

Lue lisää: Poliisin nettivinkki ei olekaan luottamuksellinen – tamperelaisen ilmiantajan nimi uhkaa paljastua