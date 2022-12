Poikkeuksellinen tapaus: Viisikymppistä miestä epäillään kadonneiden naisten tapoista – aiemmin kyytiin nousseita etsitään

Helsingin käräjäoikeus vangitsi miehen viime viikon perjantaina epäiltynä elokuussa Salossa kadonneen naisen taposta.

Poliisi epäilee 51-vuotiasta miestä kahden kadonneen naisen taposta sekä mahdollisesti useisiin naisiin kohdistuneesta fyysisestä ja seksuaalisesta väkivallasta. Mies vangittiin viime viikon perjantaina Helsingin käräjäoikeudessa epäiltynä Salossa elokuussa kadonneen 28-vuotiaan naisen taposta.

Nainen nähtiin poliisin mukaan viimeksi Salon Kiikalassa 14. elokuuta. Mies otti tällöin naisen kyytiin, minkä jälkeen he poliisin mukaan liikkuivat syrjäisillä paikoilla ja leiriytyivät Tammelassa, Keski-Suomessa ja Lapissa.

Poliisi epäilee, että miehen kyytiin noussut Katja Miinalainen, 28, joutui henkirikoksen uhriksi elokuun puolivälin jälkeen. Hänestä pyydetään havaintoja 14. elokuuta jälkeiseltä ajalta. Poliisin mukaan Miinalainen on 165 senttiä pitkä ja painaa noin 50 kiloa. Hänellä on pitkät, tummat ja suorat hiukset, siniset silmät ja häneltä saattaa puuttua hammas.

Katja Miinalainen.

Helsingin poliisi julkaisi Miinalaisen taposta epäillyn miehen nimen ja kuvan sekä kuvia hänen autostaan, sillä se pitää sitä välttämättömänä rikoksen selvittämiseksi. Epäilty Mika Moring, 51, on poliisin mukaan voinut käyttää muitakin nimiä.

Ajelutti useita naisia?

Miinalaisen tapon lisäksi Moringia epäillään syksyllä 2019 kadonneen 35-vuotiaan helsinkiläisen Saara Arvan taposta. Asiaa tutkitaan Itä-Suomen poliisissa. Viimeisin havainto Arvasta oli Vesannolla Pohjois-Savossa 31. elokuuta 2019, poliisi kertoi kesällä 2020.

Poliisin mukaan Arva liikkui toisen henkilön kanssa Audi-henkilöautolla. Hänen tiedettiin oleskelleen kesällä ja alkusyksystä 2019 alueella Vesanto–Tervo–Konnevesi.

Mika Moring.

Helsingin poliisi epäilee, että Moring on ajeluttanut useita naisia ympäri Suomen eri aikoina ja leiriytynyt heidän kanssaan. Poliisin mukaan hän on retkillä pahoinpidellyt naisia ja saattanut kohdistaa heihin myös seksuaalista väkivaltaa. Poliisi pyytää kaikkia mahdollisia miehen uhriksi joutuneita ja tämän kanssa liikkuneita ottamaan yhteyttä poliisiin.

”Poliisi on identifioinut Moringin matkassa olleita naisia, jotka ovat kertoneet epäillyn heihin kohdistamasta väkivallasta. Uskomme, että tällaisia henkilöitä on ollut vuosien saatossa enemmänkin kuin on poliisin tiedossa. On erittäin tärkeää tavoittaa muut mahdolliset uhrit”, kertoo tutkinnanjohtaja Mari Päivärinta tiedotteessa.

Kaikki havainnot ja vihjeet pyydetään osoitteeseen vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi tai numeroon 0295 476 147.