Suurellista autokauppakeskusta valmistellut yhtiö meni konkurssiin 2015. Vuosia kestäneestä esitutkinnasta seurasi yhtiön toimitusjohtajalle talousrikossyytteitä, joiden käsittely alkaa valmisteluistunnolla Hämeenlinnassa.

STT

Hämeenlinnaan kaavaillun suuren autokauppakeskuksen Sunny Car Centerin (SCC) perustajan ja entisen toimitusjohtajan Markku Ritaluoman rikosoikeudenkäynti alkaa perjantaina valmisteluistunnolla Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.

Syyttäjät ovat nostaneet Ritaluomaa vastaan syytteet törkeästä velallisen epärehellisyydestä, törkeästä kirjanpitorikoksesta ja kahdesta törkeästä petoksesta. Lisäksi häntä syytetään kahdesta törkeästä veropetoksesta, jotka eivät syyttäjän mukaan liity Sunny Car Center -kokonaisuuteen.

Valmisteluistunnon yhteydessä syyttäjän haastehakemuksen ja esitutkinta­pöytäkirjan on määrä tulla julki.

Sunny Car Centeriin liittyviä oikeudenkäyntejä on istuttu eri tuomioistuimissa siitä lähtien, kun hanke kaatui 2010-luvun puolessavälissä. Nyt alkava oikeudenkäynti on kuitenkin ensimmäinen vyyhtiin liittyvä rikosprosessi, jossa Ritaluoma on syytettynä. Esitutkinta ja syyteharkinta ovat yhteensä kestäneet vuosia.

Tiettävästi ulkomailla asuva Ritaluoma ei asianajajansa Riitta Leppiniemen mukaan ole velvoitettu saapumaan oikeuden istuntoon perjantaina. Leppiniemi kertoo, että Ritaluoma on kiistänyt rikokset.

Syyttäjä ja Leppiniemi arvioivat, että varsinainen oikeudenkäynti järjestetään keväällä 2023.

Oikeuden puheenjohtaja käräjätuomari Timo Lehtonen kuvattiin valmisteluistunnossa Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa Hämeenlinnassa perjantaina 9. joulukuuta. Näytöllä Markku Ritaluoman asianajaja Riitta Leppiniemi.

Suunniteltiin Hämeenlinnaan

SCC oli liikemies Markku Ritaluoman visioima autokauppakeskus, jota hänen johtamansa hankeyhtiö Sunny Car Center Hämeenlinna oy kaavaili Hämeenlinnaan. Yhtiö mainosti, että toteutuessaan SCC olisi Euroopan suurin autokaupan keskittymä.

Investoinnin arvo liikkui korkeimmissa arvioissa reilusti yli sadassa miljoonassa eurossa. Ajatuksena oli, että eri autoliikkeet voisivat vuokrata keskuksesta liiketiloja käyttöönsä. Hämeenlinna valikoitui paikaksi pääosin sijaintinsa vuoksi.

Hankeyhtiö etsi 2010-luvun alkuvuosina keskukselle rahoitusta niin kotimaasta kuin maailmalta, mutta rahoittajia ei tahtonut löytyä. Yhtiö solmi vaikeuksistaan huolimatta usean miljoonan euron arvoisen tonttikaupan Hämeenlinnan kaupungin kanssa maa-alueesta, jolle keskus oli tarkoitus rakentaa.

Kaupunki ei koskaan saanut kauppasummaa, ja syksyllä 2014 Ritaluoma lähti Suomesta pian sen jälkeen, kun tonttikauppa kaatui. Viimeinen niitti autokauppahankkeelle oli, kun verottaja haki sitä valmistelleen yhtiön konkurssiin vuonna 2015.

Ainoaksi konkreettiseksi merkiksi autokauppakeskuksesta Hämeenlinnan Kirstulaan jäi korkea Sunny Car Center -mainostolppa, joka näkyi Helsinki–Tampere-moottoritien kulkijoille. Sittemmin tolppakin on kaadettu, mutta perustukset lepäävät yhä vanhalla tonttimaalla.