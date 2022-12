Postin noutopisteeseen murtauduttiin Tampereella: lähes 160 pakettia kateissa

Postin mukaan korvausvastuu kuuluu lähtökohtaisesti rikoksen tekijälle, koska kyse on anastetusta omaisuudesta.

Aamulehti

Tampereen Leinolassa Postin noutopisteeseen murtautuneet varkaat saivat saaliikseen toistasataa pakettia, jotka odottivat hakijaansa. Murto tapahtui sunnuntai-illan ja maanantaiaamun välisenä aikana osoitteessa Vestonkulma 1.

”Sinne oli murtauduttu yöaikaan. Paketteja on anastettu kaikkiaan 156 kappaletta. Tarkka lukumäärä on tiedossa, koska saamme sen järjestelmistä selville”, kertoo turvallisuuspäällikkö Heikki Horn Postista.

Noutopisteessä on sen aukioloaikoina iltakahdeksaan asti Postin henkilökunta paikalla luovuttamassa paketteja. ”Kyseessä on joulunajan pakettiliikennettä varten avattu väliaikainen noutopiste. Postilla on ollut monena jouluna väliaikaisia pakettien noutopisteitä.”

Horn ei kerro, miten tilaan oli murtauduttu. ”Poliisi tutkii asiaa, enkä pysty sitä tässä vaiheessa enempää kommentoimaan.”

Anastetun omaisuuden arvosta ei toistaiseksi ole käsitystä. ”Emme tiedä pakettien sisältöä. Kontaktoimme kaikki lähettäjät ja vastaanottajat sekä kerromme, miten heidän tulisi nyt menetellä.”

Kuka korvaa kadonneet paketit, jos tekijää ei saada kiinni ja vastuuseen?

”Lähtökohtaisesti korvaaja on rikoksen tekijä, koska tavarat on rikoksella anastettu. Suosittelemme, että paketin vastaanottaja on lähettäjään yhteydessä ja sopii hänen kanssaan, miten menetellään. Jos kyse on verkosta tilatusta tuotteesta, postimyyntifirma usein lähettää korvaavan tuotteen.”

Hornin mukaan pakettien varkaudet ovat harvinaisia. ”Nämä on ikäviä tapauksia, mutta kyse on yksittäisistä tapauksista.”

Lue lisää: Posti suunnittelee rakentavansa yli 100 miljoonan euron logistiikkakeskuksen – Akaa yhtenä sijaintivaihtoehtona

Edit 7.12.2022 kello 13.30 juttuun täsmennetty, että Vestonkulma sijaitsee Leinolassa eikä Linnainmaalla.