Nekalan poliisioperaatiossa otettiin kiinni yksi henkilö – epäillään törkeästä pahoinpitelystä kerhotiloissa

Poliisi teki tiistaina alustavia puhutteluja ja teknistä tutkintaa paikalla useita tunteja. Kuulusteluita tehdään keskiviikkona.

Aamulehti

Tampereen Nekalan itsenäisyyspäivän iltapäivän poliisioperaatiossa otettiin kiinni yksi henkilö muun muassa törkeästä pahoinpitelystä epäiltynä.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tommi Juvonen kertoo, että operaatiossa oli mukana useampi poliisipartio. ”Tilanne on ollut rauhallinen jo siinä vaiheessa, kun poliisi on mennyt sinne, eikä siellä ole ollut vastarintaa poliisia kohtaan.”

Juvosen mukaan yksityisessä kerhotilaisuudessa yksi henkilö on saanut sairaalahoitoa vaatineen vamman. Hän ei ole loukkaantunut vakavasti.

”Hän on sairaalahoidossa ja nyt selvitellään, mitä on tapahtunut.”

Kerhotiloissa Ahlmanintien ja Vihiojantien risteyksen lähistöllä, jossa epäilty pahoinpitely tapahtui, oli tiistaina paikalla useita henkilöitä. Henkilö vahingoittui tämän hetkisen tiedon mukaan sisätiloissa, eikä ulkopuolisille ollut tapahtumista vaaraa. Poliisi teki tiistaina alustavia puhutteluja ja teknistä tutkintaa paikalla useita tunteja. Kuulusteluita on tarkoitus tehdä keskiviikkona.

Juvonen ei kerro pahoinpitelyn tekotapaa eikä muita tutkintanimikkeitä. Aamulehden tietojen mukaan tilanteeseen voi liittyä ampuma-ase. Juvonen ei kerro, onko tutkintanimikkeissä mukana ampuma-aserikos.

”Törkeä pahoinpitely on se, millä lähdetään. Tapahtumien kulku vielä vähän epäselvä. Tällaisessa tilanteessa on aika tyypillistä, että poliisille ei kerrota, mitä on tapahtunut.”