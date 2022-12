Myyrmäen postinjakajan murhasta epäilty vapautettu – Poliisi etsii yhä tekijää

Itä-Uudenmaan poliisi vangitsi uuden epäillyn viime viikon perjantaina. Henkilö ei kuitenkaan liity poliisin tutkimusten perusteella tapaukseen.

Myyrmäen postinjakajan murhasta viime perjantaina vangittu parikymppinen mies on vapautettu, Itä-Uudenmaan poliisi tiedottaa. Mies oli vangittuna syytä epäillä -perusteella.

Epäilty ei poliisin kuulustelujen ja teknisen näytön perusteella liity asiaan. Poliisin mukaan miehen tunnustus perustui hänen mediasta saamiinsa tietoihin.

Poliisi epäili jo viime viikolla, että tunnustus ei välttämättä pidä paikkaansa.

”Tämä asia on kiinnittänyt mediassa paljon huomiota ja siitä on kirjoitettu paljon, joten se [valetunnustus] on mahdollista”, tutkinnanjohtaja Tero Tyynelä kommentoi jo perjantaina.

HENKIRIKOS tapahtui Myyrmäessä sijaitsevan taloyhtiön pihassa aamuyöllä 17. marraskuuta. Uhri oli nuori nainen, joka työskenteli Helsingin Sanomien jakelijana.

Teosta epäiltynä on ollut vangittuna myös toinen mies, joka vapautettiin myöhemmin.

Poliisi jatkaa rikoksen tutkintaa ja pyytää edelleen vihjeitä ja havaintoja rikokseen epäillystä henkilöstä pienellä kynnyksellä. Poliisi kaipaa havaintoja etenkin mustiin pukeutuneesta miehestä tapahtumapaikan, eli Myyrmäentie 6 D:n läheisyydestä.

Havainnot voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 050 399 9026.