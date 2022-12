Miksi Tampereen katuryöstöistä epäiltyjen etnistä taustaa ei kerrota?

Analyysi: Kysymystä epäiltyjen etnisestä taustasta esitetään Tampereella syksyn aikana tapahtuneista katuryöstelyistä. Poliisi sanoo, että epäiltyjen yhteinen nimittäjä on ikä, Aamulehden toimittaja Jaana Leena Kerola kirjoittaa.

Aamulehti

Miksi poliisi ja toimittajat eivät kerro rikoksista epäiltyjen etnistä taustaa? Tätä kysymystä esitetään kommenttipalstoilla Tampereella syksyn aikana tapahtuneista katuryöstelyistä.

Yhteinen nimittäjä on poliisin mukaan epäiltyjen ikä, 15–20 vuotta, ja tekojen yhteneväiset piirteet. Poliisi vakuuttaa, että yhteistä etnistä taustaa, kulttuuria tai muuta vastaavaa ei ole.

Edes kalliita tavaroita ja vaatteita tavoitteleva roadman-kulttuuri ei päde kaikkiin tekoihin, vaan se on muiden joukossa yksi mahdollinen selittäjä. Katujengi-teoriakaan ei saa poliisilta allekirjoitusta.

Tausta esille tarvittaessa

Esitutkinnassa on yli 20 tekoa. Määrä on niin iso, että tutkintoja on johdettavana lukuisilla tutkinnanjohtajilla. Epäillyn etninen tausta voi tulla esille 15–17-vuotiaita kuulustellessa, sillä silloin paikalle on kutsuttuna myös huoltaja. Erään poliisin tiivistys kertoo silti ytimen: tutkimme rikosta, emme sukutaustoja.

On lisäksi hyvä muistaa, että Suomessa ei merkitä etnistä taustaa henkilötietoihin. Samoin se, että Suomen kansalaisuus ja etninen tausta eivät ole sama asia.

Rikosten motiiveista voisi päätellä lisää, mutta epäiltyjen tähän mennessä kertomat syyt ovat olleet ympäripyöreitä: ryöstö tehtiin pohtimatta, kun tilaisuus tuli eteen.

Kukaan ei voi ennustaa, löytyykö esitutkintojen edetessä tai tulevissa oikeudenkäynneissä lisää tietoa ja sitä kautta entistä huolestuttavampi tieto nuorten elämästä, ehkä ilmiökin. Jos näin käy, on aikuisten toimittava yhdessä ja annettava nuorille elämä, joka ei tarvitse täytettä rikoskokeiluista.

Ja on selvää, että etninen tausta pitää tuoda esille, jos se aidosti selittää jotain rikosilmiötä. Rikosten selvittämisen lisäksi poliisin tehtävä on kertoa ilmiöistä, ja toimittajien vastattava yleisön oikeuteen saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

Ei kylvetä turhaa pelkoa

Media on kirjoittanut viime viikkoina runsaasti Tampereen katuryöstöistä, pääkaupunkiseudun katujengeistä ja alaikäisten rajusta keskinäisestä väkivallasta siellä.

Jos Tampereen katuryöstöistä puhutaan nyt katujengien tekeminä, on ajatus helppo ampua alas. Katujengi-ilmiöön kuuluvat poliisin mukaan huumekauppa ja muu vakava rikollisuus sekä jengien väliset vakavat väkivallanteot.

Täällä yksin hiljaiseen aikaan liikkunut nuori aikuinen on uhri, ja teot on tehty eri kaupunginosissa ympäri Tamperetta. Teot ovat rangaistavia, mutta ne eivät täytä jengien välisen selvittelyn tunnusmerkistöä.

Sekä Tampereen katuryöstöissä että pääkaupunkiseudun katujengeissä on niin ikään kyse muusta kuin alaikäisten keskinäisestä alistavasta väkivallasta.

Kun puheet perustetaan viranomaistietoon, ei kylvetä turhaa pelkoa ihmisiin.