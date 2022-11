Helsingin Puotilan henkirikoksen ampujan epäillään joutuneen kiristyksen uhriksi

Henkirikoksesta epäilty 54-vuotias mies on tunnustanut poliisille tapahtumien kulun.

Helsinki

Poliisi kertoo, että Helsingin Puotilan henkirikoksen tutkinnassa on tullut ilmi kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja epäiltyyn kiristämiseen. Henkirikosta tutkii Itä-Uudenmaan poliisi ja epäiltyä törkeää kiristystä keskusrikospoliisi (KRP).

”Tässä vaiheessa tutkintaa näyttää siltä, että henkirikoksesta epäiltyä on kiristetty. Epäiltyjen tai asianosaisten määrää tässä tutkintakokonaisuudessa emme vielä voi kommentoida”, sanoo KRP:n tutkinnanjohtaja Jussi Luoto tiedotteessa.

54-vuotiaan miehen epäillään ampuneen vuonna 1988 syntyneen miehen Puotilan kaupunginosassa viime viikon keskiviikkona. Poliisin mukaan uhri kuoli tapahtumapaikalle, ja myös epäilty otettiin paikalta kiinni.

Henkirikoksesta epäilty on tunnustanut poliisille tapahtumien kulun. Hänet on vangittu epäiltynä murhasta. Poliisin mukaan teossa on viitteitä suunnitelmallisuudesta.