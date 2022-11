Käräjäoikeus vangitsi Tammelan törkeästä ryöstöstä epäillyn 18-vuotiaan – rikoskomisario: katuryöstöihin puututaan kovalla kädellä

Tekoon osallistuneet kolme muuta 15–17-vuotiasta vapautettiin jo viikko sitten. Ryöstö käsitellään käräjäoikeudessa ensi vuoden alussa.

Aamulehti

Tampereen Tammelassa perjantaina 18. marraskuuta tapahtuneen ryöstön tekijöistä yksi on vangittu. 18-vuotias mies vangittiin epäiltynä törkeään ryöstöön Pirkanmaan käräjäoikeudessa 22. marraskuuta.

Vangitsemisesta uutisoi ensimmäisenä Yle Tampere.

Lue lisää: Uutta tietoa: Nuorten vakavat rikokset työllistivät poliisia perjantaina Tampereella – Ryöstössä oli esillä teräase

Neljä nuorta ryösti nuoren aikuisen alkuillasta Tammelassa. He jäivät kiinni nopeasti ja kaikki tekijät otettiin kiinni. Tekonimike on törkeä, koska esillä oli veitsi. Kolme teosta epäiltyä 15–17-vuotiasta vapautettiin jo saman viikonlopun aikana. Joukon ainoa täysi-ikäinen vangittiin.

”Haluamme tällä viestittää, että katuryöstöihin puututaan kovalla kädellä pakkokeinolain sallimissa puitteissa. Joissakin tapauksissa joudutaan pakkokeinoja kohdistamaan jopa 15–18-vuotiaisiin”, rikoskomisario Tommi Juvonen sanoo.

Hän tarkentaa, että tavallisesti alaikäisiä ei vangita, mutta jos nuoret tekijät jatkavat tekojaan, on vangitseminenkin otettava harkintaan. ”Viesti on, että yhteiskunta ei toimi niin, että voi vain tehdä kaikkea ja luulla, ettei seurauksia tule. Kyllä meidän on jossain vaiheessa puututtava tähän myös heidän osaltaan, vaikka siihen ei mielellään mentäisi.”

Juvosen mukaan 18-vuotias on kuulusteluissa myöntänyt tekonsa. ”Voidaan sanoa, että olemme hyvin selvillä kenen rooli on ollut mikä.”

Törkeä ryöstö tulee käräjille ensi vuoden puolella. Syytteen nostamisen määräpäivä on tammikuussa.

Katuryöstöjen aalto on puhuttanut paljon Tampereella ja Pirkanmaalla viimeisten viikkojen aikana. Aamulehti kertoi 24. marraskuuta, että Tampereella tehdyistä katuryöstöistä 11 ryöstön tekijät ovat poliisin tiedossa. Epäiltynä on 15 miestä, ja epäillyt ovat Tampereelta, Valkeakoskelta ja Helsingistä. Yksi tämän aallon ryöstöistä on juuri Tammelassa tehty ryöstö, jonka tekijä on nyt vangittu.