Autiotalopalojen sarjasta uutta tietoa: noin kymmenessä palossa on yksi yhdistävä tekijä

Pirkanmaalla riehuneista autiotalopaloista kymmenkunta näyttää liittyvän toisiinsa. Tuoretta Hipposkylän paloa tutkitaan erillisenä tuhotyönä. Sen tutkinnassa edetään seuraavaksi kuulemisiin.

Pirkanmaan tuhopolttojen tutkinta on edennyt sekä autiotalojen tuhopolttosarjassa että Hippoksenkadun kerrostalon palossa. Sarjaa ja Hippoksenkadun paloa tutkitaan erillään.

Elokuusta alkaen Pirkanmaata ovat piinanneet autiotalojen palot. Poliisin mukaan samaan sarjaan näyttää liittyvän kymmenkunta paloa.

”Selkeästi sarjassa ovat haja-asutusalueella olevien autiotalojen polttaminen ja muut rajautuvat ulkopuolelle”, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Lassi Suoranta.

Elokuusta marraskuuhun Pirkanmaalla on ollut 17 tulipaloa autiotaloissa.

Mikä Pirkanmaan autiotalopalot Tampere: 8.8. Keskisenkatu, 24.8. Matinlahdentie, 10.9. Kokinmäenkatu, 11.9. Hippoksenkatu, 10.11. Messukylänkatu ja 19.11. Hippoksenkatu. Lempäälä: 10.8 Kahilasaari ja 14.8. Ruskontie. Kangasala: 20.8. Saarenmaantie, 12.9. Saarenmaantie, 12.9. Auertie ja 18.9. Houkanvuorentie. Akaa: 9.8. Turuntie ja 5.11. Täysperävaununtien ja Haudanniementien risteys. Urjala: 26.8. Hanhisuontie. Punkalaidun: 24.8. Koosanmaantie. Sastamala: 16.9. Pehulantie.

Suorannan mukaan tutkinnassa on hahmottunut yhdistävä tekijä: ”Selkeä indikaattori on ollut haja-asutusalueella, tiettyyn kellonaikaan tapahtuneet autiotaloihin kohdistuneet palot. Sen enempää en voi avata teknistä tutkintaa. Nämä ovat selkeänä sarjana tässä kokonaisuudessa.”

Aamulehdessä 7. marraskuussa julkaistussa jutussa kerrottiin myös seitsemästä muusta Pirkanmaalla syttyneestä palosta, joita epäillään tahallaan sytytetyksi.

Suoranta sanoo, että sarjaan liittyvät palot ovat autiotalopaloja, ja rakennukset ovat olleet pitkään käyttämättä. ”Ne rajoittuvat jonkin verran maantieteellisesti. Akaan, Lempäälään, Hervannan ja Kangasalan alueella on nimenomaan palanut näitä autiotaloja.”

Suorannan mukaan Akaassa marraskuussa tapahtunut palo ei näyttäisi liittyvän sarjaan, joten viimeisin tiedossa oleva, sarjaan kuuluva palo olisi sattunut Kangasalla 18. syyskuuta. Myös Hippoksenkadun paloa tutkitaan sarjasta erillään.

Tutkinta vaikeaa

Suoranta sanoo, että tutkinta on haastavaa, koska paloja tutkitaan vahingontekoina. ”Asunnon arvo on pieni, ja silloin poliisilla on vähemmän työkaluja käytössään pakkokeinolain perusteella kuin silloin kun puhutaan törkeästä vahingonteosta.”

Suoranta ei ota kantaa, onko poliisilla jo joku teosta epäilty. ”Yleisesti voidaan todeta, että paljon on tullut vihjeitä, niitä tarkistetaan ja pyydetään vielä.”

Hän lisää, että tutkintaa vaikeuttaa kohteiden syrjäinen sijainti. Suoranta kehottaakin kiinteistöjen omistajia pitämään huolta kiinteistöistään, vaikka ne olisivat autioina, ja harkitsemaan esimerkiksi kameravalvontaa.

Hippoksenkylän kerrostalo tuhoutui palossa täysin. Kuva on palopäivän aamulta 19. marraskuuta.

Hippoksenkadun paloja tutkitaan erikseen

Hippoksenkadun kaksi paloa eivät poliisin mukaan liity tutkittavaan autiotalopalojen sarjaan. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tommi Juvonen sanoo, että paloja tutkitaan erillisinä rikoksina. Hän on tutkinnanjohtajana 19. marraskuussa tapahtuneessa palossa. Kerrostalo tuhoutui aamuyöllä syttyneessä palossa täysin. Juvosen mukaan selvää on, että palossa oli käytetty jotakin kiihdytintä ja se oli sytytetty useasta paikasta yhtä aikaa.

Juvonen sanoo, että vihjeitä on tullut runsaasti, ja niiden perusteella on useita eri tutkintalinjoja. ”Kontaktoimme muutamaa henkilöä, joilla voisi olla jotakin tietoa palosta. Ei voida osoittaa, että he olisivat suoraan rikoksesta epäillyn asemassa, vaan uskomme, että heillä on tietoja tapahtumasta, ja haluamme tietää, mitä he tietävät.”

Juvonen sanoo, että tutkinta on edennyt hyvin ja saadut vinkit ovat olleet kiinnostavia. ”Tässä on kolme tutkijaa kiinni, ja se osoittaa, että haluamme ripeästi selvittää ne asiat, jotka kiinnostavat.”