Uutta tietoa Tampereen katuryöstöistä: Määrä lisääntyy kiihtyvää tahtia, tekijät nuoria, uhreja uhattu teräaseella

Elokuun alun jälkeen Tampereen alueelta on tehty yli 20 rikosilmoitusta. Niistä kymmenen on tapahtunut marraskuun aikana.

Aamulehti

Sisä-Suomen poliisi on huolissaan syksyn aikana tapahtuneista katuryöstöistä, joiden määrä on lisääntynyt kiihtyvällä tahdilla.

Sisä-Suomen poliisi kertoo maanantaina julkaistussa tiedotteessaan, että tämän vuoden elokuun alun jälkeen Tampereen alueelta on tehty yli 20 rikosilmoitusta. Niissä on poliisin mukaan selkeitä yhteneväisiä piirteitä, joiden perusteella ne voidaan yhdistää liittyvän samantyyppiseen tekotapaan. Epäillyistä rikoksista kymmenen on tapahtunut marraskuun aikana.

Tapauksia tutkitaan tiedotteen mukaan nimikkeillä törkeä ryöstö, ryöstö, ryöstön yritys ja laiton uhkaus. Teot ovat tapahtuneet suurimmaksi osaksi Tampereen ydinkeskustan alueella, mutta yksittäisiä ilmoituksia on myös lähiöistä kuten Tesomalta, Lielahdesta, Hervannasta ja Linnainmaalta. Tapahtuma-ajankohta on ollut yleisimmin viikonloppuyö.

Yhteneväisiä piirteitä

Ominaista rikoksille on tekotapaan liittyvät piirteet: Tekijät lähestyvät ennalta tuntematonta uhria, uhkaavat väkivallalla tai teräaseella ja pahimmissa tapauksissa ovat käyttäneet fyysistä väkivaltaa saadakseen haltuunsa omaisuutta. Kolmessa tapauksessa uhrin kasvoille on sumutettu jotain sumutetta.

Ryöstösaaliksi on tavoiteltu ja saatu erilaista omaisuutta kuten rahaa, maksuvälineitä, matkapuhelimia, reppuja, kalliita merkkivaatteita tai -kenkiä ja kuulokkeita.

Tutkittavana olevissa rikoksissa epäillyt tekijät ovat yleisimmin olleet varsin nuoria, arviolta 15–20-vuotiaita ja heitä on tyypillisesti useampi kuin yksi, tavallisimmin kahdesta neljään henkilöä.

Poliisi muistuttaa, että ryöstörikokset ovat vakavia rikoksia. Syksyn aikana Tampereella poliisille ilmoitettujen rikosten esitutkinnat ovat pääsääntöisesti vielä kesken, mutta niissä on edistytty. Useiden tapausten osalta epäillyt tekijät ovat poliisin tiedossa. Tapaukset etenevät syyteharkintaan esitutkinnan valmistuttua.

Huolestuttava ilmiö

Poliisin mukaan aikaisemmin on nostettu esille, että ryöstörikosten yleistyminen liittyy usein suoraan päihteiden käyttöön ja huumausainekauppaan. Syksyn katuryöstöissä näyttää olevan kuitenkin kyse erilaisesta tekotyypistä, eikä niitä ole tutkinnassa ilmi tulleiden seikkojen perusteella pystytty liittämään suoraan huumausainekauppaan.

Samantyyppisten katuryöstöjen yleistymisestä on tiedotettu aikaisemmin syksyllä useita kertoja eri puolilta Etelä-Suomea. Poliisin mukaan kyseessä on vielä hyvin lyhyen ajan ilmiö, eikä pidemmän ajan seurantatietoa tämäntyyppisten katuryöstöjen määrän kehityksestä ole saatavilla.

Teoissa ei ole suoranaisia viitteitä katujengeistä tai järjestäytyneestä rikollisuudesta. Sisä-Suomen poliisi kohdentaa näkyvää valvontaa alueille, joissa tyypillisimmin on tapahtunut tämäntyyppisiä rikoksia.

Tampere on poliisin mukaan edelleen turvallinen kaupunki, vaikka tällainen ilmiö onkin nyt havaittu.

”Kyseessä on aikamme ilmiö nuorten keskuudessa. Siihen liittyy nopean ja helpon vaurastumisen tavoittelu sekä ajatus elämästä kadulla vailla yhteiskunnan sääntöjä. Nuorten syrjäytyminen ja tulevaisuuden näköalattomuus voivat olla osatekijänä katuryöstöjen tekemiselle”, arvioi rikoskomisario Markus Antila tiedotteessa.