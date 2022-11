Poliisi on aloittanut tutkinnan Taysista varastetuista nukutus­lääkkeistä – epäillyllä edelleen lääkärioikeudet

Taysin erikoislääkärin epäillään varastaneen anestesialääkkeitä leikkaussalista.

Aamulehti

Sisä-Suomen poliisi on aloittanut rikostutkinnan tapauksesta, jossa erikoislääkärin epäillään varastaneen anestesialääkkeitä leikkaussalista Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Toimialueen toimintaa on keskussairaalassa, Hatanpään sairaalassa ja Valkeakoskella.

Aamulehti uutisoi torstaina 17. marraskuuta, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on irtisanonut erikoislääkärin, jota epäillään anestesialääkkeiden varastamisesta leikkaussalista. Varastettu lääkeaine on höyrystyvä anesteetti, sevofluraani. Varastetun lääkkeen arvo on useita satoja euroja.

Lue lisää: Taysin erikoislääkärin epäillään varastaneen lääkkeitä leikkaussaleista – Teon motiivi epäselvä, aineesta ei iloa päihteenä

Tutkinnanjohtaja Ahti-Jussi Servo kertoo Aamulehdelle perjantaina, että tutkintanimikkeenä on tällä hetkellä varkaus ja lääkerikos. Rikosilmoitus jätettiin Servon mukaan viikko tai pari sitten.

”Tutkinta on vielä ihan kesken. Se on lähinnä käynnistetty”, Servo sanoo.

Hänen mukaansa poliisi ei vielä ole kuulustellut epäiltyä henkilöä. Mahdollista motiivia ei vielä voida Servon mukaan kommentoida. Hänen mukaansa vielä ei myöskään ole päästy selvittämään, onko lääkeainetta varastettu omaa käyttöä vai jälleenmyyntiä varten.

Aamulehden tietojen mukaan epäillyllä tekijällä on myös toiminimi. Epäillyllä on myös Valviran keskusrekisterin perusteella edelleen lääkärioikeudet.

Onko poliisi tällaisissa tapauksissa yhteydessä Valviraan?

”Kyllä, kun lääkäriä epäillään omaan viranhoitoonsa tai tehtävänantoonsa liittyvästä. Valvira on valvova viranomainen, ja sinne usein ollaan yhteydessä tällaisissa väärinkäytösepäilyissä.”

Missä vaiheessa tutkintaa poliisi on yleensä yhteydessä Valviraan?

”Riippuu tapauksesta, huhujen perusteella ei tietenkään (olla yhteydessä). Jonkinlaista selvitystä aina vaaditaan ennen kuin sinne ollaan yhteydessä.”

Onko poliisi jo ollut tähän tapaukseen liittyen yhteydessä Valviraan?

”En kommentoi.”

Kuinka tavanomaisia tällaiset tapaukset ovat?

”En osaa mitään tilastoja sanoa, mutta silloin tällöin tapahtuu.”

Servon mukaan yleisellä tasolla tällaisissa tapauksissa, joissa lääkeaineita varastetaan, tekojen taustalta voi paljastua hallitsematonta lääkkeiden käyttöä.

”Se on se tyypillisin, jos lääkkeitä anastetaan, niitä anastetaan omaan käyttöön.”