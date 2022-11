Poliisioperaatio herätti huomiota Tammelassa Tampereella: uhri ja epäilty nuoria

Poliisi tutkii epäiltyä törkeää pahoinpitelyä, joka sattui keskiviikkona aamuyöllä Tammelan Puistokadulla.

Tampereen Tammelassa oli poikkeuksellinen ja huomiota herättänyt poliisioperaatio keskiviikkona 16. marraskuuta.

Osoitteessa Tammelan Puistokatu 31 tapahtui aamuyöllä kello kolmen jälkeen epäilty törkeä pahoinpitely. Teko tehtiin teräaseella, minkä takia muun muassa kerrostalon rappukäytävään tuli runsaasti verta. Uhrille ei kuitenkaan tullut vakavia vammoja.

Epäilty otettiin kiinni, ja tutkinnallisesti tapaus on edennyt poliisin mukaan hyvin.

Sisä-Suomen poliisin rikoskomisario Pasi Nieminen kertoo, että sekä uhri että epäilty tekijä olivat nuoria miehiä. Epäilty tekijä ei ole poliisille entuudestaan tuttu.

Teon mahdollista motiivia Nieminen ei kommentoi. ”Tutkinta on siltä osin kesken.” Nieminen ei myöskään kerro, kuka teki aamuyöllä hälytyksen hätäkeskukseen.

Tekopaikalla oli Niemisen mukaan aamuyöllä useita poliisipartioita. Tapaus herätti runsaasti huomiota sivullisissa. Heille ei aiheutunut Niemisen mukaan tilanteessa vaaraa. Tilanne on kuitenkin voinut järkyttää.

”Onhan tuo poikkeuksellista, poliisi on näkyvästi paikalla ja valmistautunut isoon operaatioon. Jos on aamuyöllä herännyt tuollaiseen, on se poikkeuksellista ja saattaa joitain ihmisiä järkyttää.”