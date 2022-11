Main ContentPlaceholder

Rikos

Valkeakosken seksuaali­rikossarjassa paljastui lisää uhreja – Kokenut poliisi pitää vyyhtiä täysin poikkeuksellisena, epäillyllä rankka rikostausta

Uhreja on jo ainakin 156. Heistä iso osa on Valkeakoskelta, mutta osa muualta Pirkanmaalta ja Suomesta. Kaikkia ei ole kyetty tunnistamaan. Epäilty on 26-vuotias mies. Kahdessa tapauksessa hänen epäillään tarjonneen nuorille alkoholia ja huumeita ja sitten raiskanneen heidät.

Rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Hannu Kallioniemi Sisä-Suomen poliisista sanoo, että Valkeakosken epäillyissä seksuaalirikoksissa on kyse sadoistatuhansista kuvista, viesteistä ja videoista. Materiaalin mittava määrä kertoo, että epäilty on käyttänyt toimintaansa paljon tunteja päivistään. ”Tämä ei ole mitään harrastelua.”

Aamulehti 156 lapsen ja nuoren epäillään joutuneen uhriksi Valkeakosken laajassa seksuaalirikosten sarjassa. Epäiltyjä seksuaalirikoksia on peräti 271, sillä osa on joutunut rikoksen uhriksi useasti. Valtaosa uhreista on alaikäisiä. Heidän joukossaan on jopa 10-vuotiaita lapsia.