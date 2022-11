Junes Lokka sai sakkotuomion videoista, jossa paneteltiin muslimeja. Korkeimman oikeuden mukaan videot ylittivät sananvapauden rajat.

Korkein oikeus on pitänyt voimassa oululaiselle paikallispoliitikolle Junes Lokalle tuomitun rangaistuksen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Hänen 70 päiväsakon rangaistuksensa jää siten voimaan. Lokka joutuu maksamaan sakkoja 549 euroa.

Tuomio tuli videoista, jotka Lokka julkaisi avoimella Youtube-kanavallaan. Niissä oli osia englanninkielisestä puheesta, joka oli pidetty Helsingissä mielenosoituksessa elokuussa 2016. Lokka oli tekstittänyt puheen useille eri kielille.

Puheen pitäjä muun muassa nimitti maahanmuuttajia ja islaminuskoisia raaoiksi, ylimielisiksi, typeriksi, arvottomiksi ja sairaiksi. Puhuja myös muun muassa uhkasi heitä toteamalla, että heidän ei pitäisi edes olla olemassa ja että heidät pitäisi kieltää jokaisessa sivistyneessä yhteiskunnassa.

Toisessa videokokonaisuudessa puhuja puolestaan liitti yhteen islaminuskoiset ihmiset ja väkivallanteot ja esitti myös videolla epäsuoran uhkauksen väkivallasta.

Ilmaisut voitiin ymmärtää vihapuheeksi

Korkeimman oikeuden mielestä puheissa käytetyt ilmaisut voitiin ymmärtää vihapuhetta sisältäviksi lausumiksi. Vaikka puheet oli alun perin esitetty poliittisia piirteitä omaavissa mielenosoituksissa, ilmaisujen rangaistavuus ei poistunut.

Korkein oikeus viittasi päätöksessään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöön sananvapausasioissa sekä muihin Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin.

Videoilla olevat ilmaisut ovat tyypillisiä esimerkkejä viesteistä, jotka ovat omiaan lietsomaan suvaitsemattomuutta ja jopa vihaa niiden kohteena olevaa kansanryhmää kohtaan, korkein oikeus totesi.

Puhuja oli korkeimman oikeuden mukaan pitänyt hyväksyttävänä jopa väkivaltaa ajamansa päämäärän saavuttamiseksi.

”Kyse on siten suvaitsemattomuuteen perustuvasta ja kohteena olevan ryhmän ihmisarvoa loukkaavasta ja vihamielisestä ilmauksesta, jolla kyseenalaistetaan maahanmuuttajien ja islaminuskoisten oikeus elää Suomessa.”

Toisaalta korkein oikeus huomautti, että maahanmuutto on yhteiskunnallisesti merkittävä aihe, joten sananvapauden rajoituksia on tulkittava suppeasti. Edes poliittisen keskustelun vapaus ei silti ole rajoittamaton.

Korkein oikeus päätyi siihen, ettei puheita oikeuta se, että ne on esitetty poliittisia piirteitä omaavissa mielenosoituksissa.

Oikeuden mielestä ei journalismia

Korkein oikeus otti kantaa myös siihen, oliko Lokan toiminta hänen väittämällään tavalla journalismia. Se päätyi siihen, ettei ollut.

Lokka oli tekstittänyt videot useille kielille, mutta muuta journalistista panosta videoilla ei ollut. Tätä ei muuta se, että Lokka kertoi julkaisseensa samalla kanavalla myös puhujasta laatimansa haastattelun.

”Korkein oikeus katsoo edellä mainitut seikat huomioon ottaen, että Lokka ei ole videot julkaistessaan suorittanut sellaisia toimituksellisia toimenpiteitä, joiden perusteella toiminta olisi rinnastettavissa journalistiseen työhön. Näin ollen hänen vetoamillaan seikoilla ei ole merkitystä arvioitaessa syytteessä kuvattujen ilmausten rangaistavuutta.”

Sinänsä mediallakaan ei Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan ole rajatonta sananvapautta edes tiedotettaessa tärkeistä julkisen mielenkiinnon kohteena olevista aiheista.

”Sananvapauden suoja edellyttää toimittajien toimivan vilpittömässä mielessä ja tosiseikat huomioiden sekä tarjoavan luotettavaa ja täsmällistä tietoa journalismin eettisten ohjeiden mukaisesti”, korkein oikeus painotti.

Lokka on vastuussa yleisön saataville asettamastaan materiaalista, vaikka se ei kaikilta osin ole yksin hänen tuottamaansa, korkein oikeus arvioi. Lokka on tiennyt videoiden sisällön, ja hänen on täytynyt ymmärtää mielipiteiden olevan luonteeltaan ainakin panettelevia ja solvaavia.

Lokalla on muitakin tuomioita ja vireillä olevia oikeudenkäyntejä, jotka liittyvät muun muassa kiihottamiseen kansanryhmää vastaan, kunnianloukkaukseen ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen.

Hän oli myös asianomistajana paljon huomiota herättäneessä jutussa, jossa toimittaja Johanna Vehkoolle vaadittiin rangaistusta Lokan kunnian loukkaamisesta. Korkein oikeus hylkäsi tammikuussa syytteen Vehkoota vastaan.