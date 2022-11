Poliisi ei vahvista, että se olisi epäillyt nimenomaan paloittelusurmaaja Virpi Buttia Raisa Räisäsen katoamisesta.

Raisa Räisästä etsittiin muun muassa kesäkuussa 2021 Tampereen Hervantajärvestä. Uusia vihjeitä tulee poliisille yhä kuukausittain, mutta varteenotettavien vihjeiden todennäköisyys laskee, kun tapauksesta on jo 23 vuotta. Myös paloittelusurmaaja Virpi Buttin nimi on noussut tutkinnassa esiin. Butt oli oikeudenkäynnissä paloittelusurmasta vuonna 2005.

Raisa Räisäsen katoamisesta tulee yhä muutamia uusia vinkkejä kuukausittain, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jussi Luoto. Luoto on ollut tapauksen tutkinnanjohtajana noin kuukauden verran.

Tamperelainen Raisa Räisänen katosi 16. lokakuuta ja 17. lokakuuta välisenä yönä vuonna 1999. Luodon mukaan vihjeitä tulee edelleen ”yllättävän paljon”, vaikka katoamisesta on jo 23 vuotta.

Tutkinnassa on kolme tutkintalinjaa siitä, mihin Räisänen katosi baari-illan jälkeen. Yksi linja viittaa siihen, että Räisänen olisi noussut tumman museoauton kyytiin Tampereen Hämeenkadulla. Toisen tutkintalinjan mukaan Räisänen olisi mennyt taksissa Multisiltaan. Kolmannessa vinkkaajat olivat nähneet Räisäsen kulkevan itseään vanhemman naisen kanssa.

Yhtä epäiltyä telekuunneltiin 2019

Kun paloittelusurmaaja Virpi Buttin viimevuotisesta kuolemasta uutisoitiin, muun muassa Ilta-Sanomat ja Yle julkaisivat myös artikkelit Buttista Räisäsen katoamisesta epäiltynä.

Tausta Raisa Räisänen Katosi Tampereen keskustasta lauantai-iltana 16. lokakuuta 1999. Hän oli kadotessaan 16-vuotias. Liikkeet katoamisillalta tiedetään hyvin noin kello 23 saakka. Viimeinen varma havainto hänestä on Hämeenkadulta Sokoksen luota. Keskusrikospoliisilla on ollut kolme päätutkintalinjaa tapahtumista. Myös onnettomuutta pidetään mahdollisena.

Tiedot perustuvat keskusrikospoliisin vuonna 2019 hakemiin telekuuntelulupiin. Tuolloin keskusrikospoliisi haki lupia Buttin puhelimien kuunteluun osana Raisa Räisäsen katoamisen tutkintaa. Luvat on haettu kolmeen liittymään: Buttin omalla nimellä olleeseen liittymään, tiettävästi silloisen aviopuolison liittymään sekä bulgarialaiseen liittymään, joka poliisin tietojen mukaan oli Buttin käytössä.

Tutkinnanjohtaja Jussi Luoto ei vahvista Aamulehdelle, onko nimenomaan Virpi Butt ollut epäiltynä tutkinnassa.

”Sen verran voin kertoa, että kuten on uutisoitu, tässä tutkinnassa on kohdistettu telekuuntelua naishenkilöön, joka on ollut epäillyn asemassa tässä rikosasiassa.”

Luoto ei kommentoi epäillyn naisen ikää. Epäily perustuu Luodon mukaan muutamiin silminnäkijähavaintoihin, joista osa on hyvin epävarmoja.

Aamulehti on nähnyt asiaan liittyvät asiakirjat. Niiden mukaan poliisilla on ollut telekuuntelulupaa hakiessa seitsemän todistajaa.

Ovatko havainnot kuinka ristiriitaisia keskenään, tutkinnanjohtaja Jussi Luoto?

”Eivät välttämättä kovinkaan ristiriitaisia. Ehkä enemmän tässä on se, että osa on hyvin epävarmoja havaintoja.”

Tällaisia vihjeet olivat

Asiakirjoista käy ilmi, että seitsemästä todistajasta viisi oli nähnyt kaksi naista kävelemässä Tampereen keskustassa katoamisyönä vuonna 1999.

Yksi todistajista tunsi Virpi Buttin entuudestaan treenattuaan samalla kuntosalilla. Todistaja näki, kun Butt käveli nuoren ”fiksusti” pukeutuneen naisen kanssa Rongankadulla. Nuori nainen oli selvästi Buttia pidempi, mikä voisi viitata Raisa Räisäseen, joka oli yli 170-senttinen. Todistajan mukaan Buttilla ja nuorella naisella näytti olleen sanaharkkaa, ja todistaja sai vaikutelman, että Butt tivasi tytöltä rahaa. Todistaja oli antanut lausuntonsa vasta 2016, eli vasta yli 15 vuotta tapahtuman jälkeen.

Neljän muun todistajan lausuntojen mukaan hekin olivat nähneet pitkän nuoren naisen kävelemässä vanhemman, lyhyemmän naisen kanssa Tampereen keskustassa. Suuri osa luonnehti vanhempaa naista noin 160-senttiseksi ja 30–40-vuotiaaksi, mutta yhden mielestä nainen saattoi olla 40–50-vuotias. Nuorempaa naista pidettiin noin 18-vuotiaana. Todistajien mukaan vanhempi nainen oli pukeutunut vaaleampiin vaatteisiin ja nuorempaa lämpimämmin. Vanhempaa naista kuvattiin rotevaksi ja vantteraksi. Todistajien näkemykset eroavat toisistaan muun muassa siinä, kuinka humalassa nuorempi nainen oli.

Kuudes poliisin kuulema todistaja kertoi ainoastaan heränneensä yöllä kamalaan kirkumiseen Juhannuskylässä sijaitsevassa asunnossaan. Kirkaisuja oli todistajan mukaan kaksi.

Seitsemäs todistaja puolestaan kertoi törmänneensä Virpi Buttiin ja Janne Hyvöseen kadulla ja kysyneensä, olisiko näillä repussaan kaljaa. Todistaja kertoi, että Butt oli vastannut repussa olevan ihmisen pää. Butt esitteli kertojan mukaan hänelle päätä, joka ei ollut verinen. Todistaja kertoi, ettei ollut uskonut pään olevan oikean ihmisen pää ennen kuin kaksikon tekemä paloittelusurma tuli julkisuuteen.

Todistajat ovat kertoneet havainnoistaan vuosina 1999–2016. Vain osa lausunnoista oli annettu pian Raisa Räisäsen katoamisen jälkeen.

Vanhat vihjeet uudelleen tutkintaan

Raisa Räisäsen katoamisen tutkinta jatkuu yhä epäiltynä murhana. Katoamista tutkittiin pitkään tappona, mutta kun tappo rikoksena vanheni 20 vuoden jälkeen, rikosnimikkeeksi vaihdettiin murha.

Luodon mukaan tapauksesta ei ole tullut ratkaisevia uusia tietoja. Tällä hetkellä tarkistetaan vanhoja vihjeitä sen varalta, että jotakin on jäänyt tekemättä tai huomaamatta. ”On muutamia vanhoja vihjeitä, joita tässä arvioidaan vielä uudelleen.”

Mihin tutkintalinjoihin uudelleen arvioitavat vihjeet liittyvät?

”Osa liittyy mahdollisesti näihin kolmeen niin sanottuun päätutkintalinjaan, ja osa on yksittäisiä vihjeitä, joista ei pysty sanomaan, liittyvätkö ne varsinaisesti mihinkään päätutkintalinjaan”, Luoto sanoo.

Myös uudet vihjeet tarkistetaan, kun niitä tulee.

Läpimurtoon vaadittaisiin varteenotettavia vihjeitä, mutta sellaisten saaminen on Luodon mukaan varsin epätodennäköistä, kun aikaa on kulunut paljon.