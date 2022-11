Vastaamon tietomurrosta epäiltyä tutkitaan toisesta tietomurrosta Turussa

Epäillyn tietomurron ja viestintäsalaisuuden loukkauksen tekoaika on maaliskuusta 2019 lokakuuhun 2021.

Helsinki

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta epäiltyä 25-vuotiasta miestä epäillään tietomurrosta ja muista rikoksista myös Turussa. Tutkinta on Vastaamon tapauksesta erillinen, ja siitä vastaa Lounais-Suomen poliisi.

Turussa tapahtuneiden epäillyn tietomurron ja viestintäsalaisuuden loukkauksen tekoaika on maaliskuusta 2019 lokakuuhun 2021. Tutkinnanjohtaja Kaarle Lönnrothin mukaan epäilyissä kohteena ei ole iso taho eikä asia ole aiemmin ollut julkisuudessa. Kohteena ovat hänen mukaansa olleet yksityishenkilö ja yritys.

Tutkinnassa on toinenkin epäilty. Hän oleskelee Lönnrothin mukaan Suomessa ja hänet on tavoitettu.

Lönnroth on tapauksesta vaitonainen, koska esitutkinta on yhä kesken. Hänen mukaansa tutkinta valmistuu sitten, kun kaikki asiaan liittyvät ihmiset saadaan kuultua.

– Juttu olisi varmaan lähtenyt jo kauan sitten syyteharkintaan, jos henkilöt olisi saatu kuultua, hän sanoo.

Asiassa epäillään lisäksi todistusaineiston vääristelemistä. Lönnroth ei kommentoi epäiltyjen henkilöllisyyttä.

Euroopan etsityimpien listalla

Vastaamon ja Turun jutuissa epäilty Aleksanteri Kivimäki, 25, vangittiin lokakuun lopulla poissaolevana Helsingin käräjäoikeudessa. Hänet on lisätty Europolin etsityimpien listalle.Keskusrikospoliisin mukaan hänet on lisäksi etsintäkuulutettu ja hänestä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys. Vastaamon tapauksessa häntä epäillään muun muassa törkeästä tietomurrosta ja törkeän kiristyksen yrityksestä.

Vastaamoon kohdistui yhtiön itsensä mukaan tietomurto marraskuussa 2018 ja maaliskuussa 2019. KRP:n tutkinnanjohtajan Marko Leposen mukaan vaikuttaa siltä, että epäilty olisi tehnyt niistä ensimmäisen.

Tietomurto tuli julkisuuteen vuonna 2020. Vastaamo kertoi lokakuussa 2020 joutuneensa kiristyksen kohteeksi. Asiakkaiden tietoja julkaistiin netissä, ja heiltä vaadittiin lunnaita tietojen levittämisen uhalla. 25-vuotiaan miehen epäillään julkaisseen asiakkaita koskevaa materiaalia Tor-verkossa ja osallistuneen sekä Vastaamon että asiakkaiden kiristämiseen.

STT tavoitti Kivimäkeä aiemmissa rikosasioissa edustaneen asianajajan. Peter Jaari sanoi, ettei ole viime aikoina ollut yhteydessä Kivimäen kanssa.

Julkaisemme Kivimäen nimen poikkeuksellisesti jo esitutkintavaiheessa, sillä hän on aiemmin syyllistynyt vastaaviin vakaviin rikoksiin. Lisäksi Vastaamon tietomurrolla on ollut laajaa yhteiskunnallista merkitystä.