Valkeakosken ampuminen: Poliisi on vielä vaitonainen motiivista – ”Jotain vanhaa kaunaa on menty selvittämään”

Aamulehden tietojen mukaan ampumisessa menehtyneellä miehellä on aiempi neljän ja puolen vuoden tuomio Satakunnan käräjäoikeudesta. Myös epäillyt ampujat ovat olleet poliisin kanssa tekemisissä.

Aamulehden tietojen mukaan Valkeakosken maanantaisessa ampumisessa käytetty ase oli metsästyskäyttöön tarkoitettu, luvallinen .22 kaliiperin pienoisrevolveri. Ampumisessa käytettiin myös metsästyskäyttöön tarkoitettua luvallista puoliautomaattihaulikkoa.

Sisä-Suomen poliisista kerrottiin vielä tiistaina ja keskiviikkoaamuna Aamulehdelle, että ketään ei olisi otettu kiinni ampumisesta epäiltynä. Todellisuudessa nyt tutkintavankeudessa istuvat ja taposta sekä tapon yrityksestä epäillyt Pirkanmaalya kotoisin olevat isä ja poika otettiin kiinni jo maanantai-iltana hetki ampumisen jälkeen.

Miksi näin, tutkinnanjohtaja Sakari Tuominen? ”Esitutkinnan turvaamiseksi ei ole syytä julkisuudessa käsitellä asioita, mitkä voidaan myöhemmin kiistää.”

Ampuminen tapahtui maanantai-iltana syrjäisellä rekkojen levähdysalueella Valkeakoskella. Kaksi autokuntaa oli sopinut tapaamisen paikalle selvittääkseen menneitä tapahtumia. Tapaaminen eteni tappeluksi ja sen jälkeen ampumiseksi. Poliisilla ei ole tietoa, että toisella autokunnalla olisi ollut hallussaan aseita.

Oliko kyseessä kosto? ”Jotain vanhaa kaunaa on menty selvittämään, totta kai sitä katsotaan tutkinnassa.”

Mitä epäillyistä ja uhrista tiedetään?

Vainaja: vuosien tuomio vuodelta 2020

Ampumisessa menehtynyt pirkanmaalaismies on syntynyt 1990-luvulla. Poliisi löysi hänet kuolleena tapahtumapaikalta maanantai-iltana. Hän oli kuollut ampumavammoihin. Sitä, ovatko uhrin ampumahaavat tulleet luodeista vai hauleista vai molemmista, ei vielä tiedetä. Ammuskelussa loukkaantunut mies toimitettiin sairaalahoitoon.

Aamulehden tietojen mukaan vainajalla on aiempi neljän ja puolen vuoden tuomio Satakunnan käräjäoikeudesta vuodelta 2020. Tuomion hän sai törkeästä vapaudenriistosta, törkeästä ryöstöstä, panttivangin ottamisesta, ampuma-aserikoksesta, kahdesta seksuaaliseen tekoon pakottamisesta ja kätkemisrikoksesta. Rikokset tapahtuivat Porissa ja Tampereella helmi-maaliskuussa vuonna 2020. Tätä ennen hänellä oli ehdollinen tuomio Pohjois-Karjalan käräjäoikeudesta pahoinpitelyistä vuodelta 2019.

Epäilty isä: aiempaa rikostaustaa vuodelta 2006

Aamulehden tietojen mukaan torstaina todennäköisin syin epäiltynä taposta ja tapon yrityksestä vangittu 59-vuotias pirkanmaalaismies on SM-tason ampumaharrastaja. Hän on harrastanut myös metsästystä. Hänellä oli luvat ampumisessa käytettyihin ja poliisin takavarikoimiin aseisiin. Tutkinnanjohtaja Sakari Tuomisen mukaan mies omistaa paljon muitakin aseita.

Mies on toisen syytetyn isä. Hänellä on aiempaa rikostaustaa vuodelta 2006. Toijalan käräjäoikeus tuomitsi hänet kahdesta kätkemisrikoksesta, väkiviinan laittomasta hallussapidosta ja ampuma-aserikoksesta. Ampuma-aserikoksessa mies oli käräjäoikeuden mukaan säilyttänyt patruunoita ja aseita ampuma-aselain säännösten vastaisesti lukitsemattomassa tilassa. Hänet tuomittiin sakkoihin.

Kätkemisrikoksessa oli kyse varastetun omaisuuden välittämisestä. Vuonna 2018 hän oli asianomistajana Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Oikeudessa käsiteltiin vuonna 2013 petostapausta, jossa hänen silloinen aviopuolisonsa käytti hänen verkkopankkitunnuksia ilman lupaa.

Epäilty 59-vuotias pirkanmaalaismies on Aamulehden tietojen mukaan SM-tason ampumaharrastaja.

Poika: syytettynä ampuma-aserikoksesta ja uhkauksesta

20-vuotias pirkanmaalainen mies vangittiin suljettujen ovien takana torstai-iltapäivänä todennäköisin syin epäiltynä taposta ja tapon yrityksestä. Poliisilla ei ole siis vielä käsitystä siitä, kumpi epäillyistä tappoi vainajan tai haavoitti ampumavamman saanutta pirkanmaalaismiestä.

20-vuotiaalla miehellä ei ole tuomioita Pirkanmaan käräjäoikeudesta. Häntä kuitenkin syytetään tällä hetkellä ampuma-aserikoksesta sekä laittomasta uhkauksesta. Asiaa käsitellään käräjäoikeudessa tässä kuussa.

Hänet ja isänsä on vangittu Tampereen poliisivankilaan. Myöhemmin heidät siirretään Kylmäkosken vankilaan. Kaksikko on määrätty yhteydenpitokieltoon. Syytteen nostamisen takaraja on 28. helmikuuta.

Epäillyt otettiin kiinni Valkeakoskella pian maanatai-illan tapahtuman jälkeen. 20-vuotias epäilty mies käveli oikeuden eteen torstaina sinisessä haalarissa.

Lisäys 4.11.2022: Lisätty tieto syytteen nostamisen takarajasta.