Airiston Helmen veropetosjuttu käräjäkäsittelyyn vasta joulukuussa 2023

Airiston Helmeen liittyvää epäiltyä verorikoskokonaisuutta on määrä käsitellä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa runsaan vuoden kuluttua. Käräjäoikeudesta kerrotaan, että ensimmäinen käsittelypäivä on 4. joulukuuta 2023.

Syyttäjät nostivat tämän vuoden kesäkuussa syytteitä kahdeksaa ihmistä sekä yhtä yhtiötä vastaan. Syytteet koskevat muun muassa törkeitä veropetoksia, törkeää kirjanpitorikosta ja törkeää työeläkevakuutusmaksupetosta.

Syytettyjen joukossa on muun muassa venäläismiljonääri Pavel Melnikov, ilmenee käräjäoikeuden julkisista tiedoista. Melnikov oli Airiston Helmen pääomistaja, ennen kuin yhtiö lopetti toimintansa Suomessa ja asetettiin selvitystilaan vuonna 2019.

Keskusrikospoliisi (KRP) on aiemmin kertonut, että yhtiön epäillään käyttäneen pimeää työvoimaa. Veroja ja työeläkemaksuja epäillään vältetyn noin 2,85 miljoonan euron edestä.

Airiston Helmeen liittyvät rikosepäilyt nousivat esiin syyskuussa 2018, kun KRP teki yhtiön omistamiin tiloihin laajan kotietsinnän Turun saaristossa ja mantereella. Operaatiossa oli mukana ainakin KRP:n, Rajavartiolaitoksen ja Lounais-Suomen poliisin edustajia.

Viranomaisoperaatiossa löydettiin suuri määrä asiakirjoja ja sähköisiä tallennusvälineitä sekä noin 3,5 miljoonaa euroa käteistä rahaa. Sittemmin rahanpesuun liittynyt tutkinta on keskeytetty ja takavarikoidut 3,5 miljoonaa euroa palautettu. Taustalla on poliisin mukaan se, että rahanpesurikoksen edellyttämästä esirikoksesta ei ole saatu näyttöä. Rahanpesuepäilyssä pitää kyetä osoittamaan, että raha on rikollista alkuperää.