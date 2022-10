Uusi käänne Tampereen sarjakaunistujan tapauksessa: nainen on vangittu, huijasi ainakin 11 yrittäjää

Aamulehti

Tampereella kauneudenhoidon palveluita käyttänyt ja maksamatta jättänyt nainen on vangittu todennäköisin syin epäiltynä useista petoksista, Sisä-Suomen poliisi kertoo. Epäilty on myöntänyt tekonsa kuulusteluissa.

Maksutta jääneitä yrittäjiä on tällä hetkellä poliisin tiedossa yhteensä yksitoista. Maksutta jääneet laskut ovat olleet jokainen arvoltaan kymmenistä satoihin euroihin. Kolme rikossarjan tapauksista on edennyt syyttäjälle jo keväällä. Kaikki rikosilmoitukset on tehty tänä vuonna.

Sisä-Suomen poliisista kerrotaan, että tapausten suhteen tutkinta on nyt loppusuoralla ja tapaus etenee syyttäjälle vuoden loppuun mennessä.