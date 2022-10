Nuorten tekemissä rikoksissa on nyt uusi piirre, josta poliisi käyttää sanaa ”ällöttävä”

Väkivaltarikosten määrässä ei näy isoa muutosta, mutta poliisi tunnistaa ikävän muutoksen tekotavoissa. Nuorten parissa liikkuvien nuoriso-ohjaajien mukaan ilmapiiri on väkivaltaistunut. He kertovat, miten se näkyy. ”Mitä tahansa väkivaltaa tapahtuu, joku kuvaa sen joka kerta.” Katso jutusta kaikki alle 15-vuotiaiden väkivaltarikoksista tehdyt rikosilmoitukset Pirkanmaalla.

Nuoriso-ohjaajat Jarkko Sirainen ja Elisa Laitonen ovat liikkuneet työparina Tampereen kaduilla pari vuotta. He näkevät työssään väkivaltaa, mutta törmäävät siihen myös välillisesti, esimerkiksi videoiden kautta.

Aamulehti

Vanhan kirjastotalon puistossa Tampereen keskustassa sijaitseva Laikun lava on usein täynnä nuoria, mutta lokakuisena iltapäivänä paikalla on hiljaista. Lämpöä on vain muutama aste, ja nuoret alkavat siirtyä kauppakeskuksiin, tietävät jalkautuvat nuoriso-ohjaajat Jarkko Sirainen ja Elisa Laitonen. Alue erottuu Laitosen mukaan nuorisotyössä ongelmallisena kokoontumispaikkana, jossa liikkuu paljon erilaisia päihteitä ja joka kokoaa alueelle nuoria ja heidän kanssaan aikaa viettäviä aikuisia.