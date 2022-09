Pariskunta hyväksikäytti ja raiskasi lasta vuosien ajan – miehelle yli 11 vuotta vankeutta, naiselle yli yhdeksän

Lapsi eristettiin yli neljäksi vuodeksi.

Helsinki

Satakunnan käräjäoikeus on tuominnut naisen ja miehen vuosien vankeusrangaistuksiin poikkeuksellisen törkeästä ja pitkäkestoisesta lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoskokonaisuudesta. Rikokset kestivät keväästä 2017 kesään 2021, eli yli neljä vuotta.

Oikeus katsoi pari–kolmekymppisen pariskunnan syyllistyneen pahoinpitelyyn, törkeään vapaudenriistoon, törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, seksuaaliseen tekoon pakottamiseen, törkeään raiskaukseen ja törkeään lapsenraiskaukseen.

Liikkumisvapaus riistetty yli neljäksi vuodeksi

Käräjäoikeus on niukassa julkisessa selosteessaan kuvannut, että mies on esimerkiksi ollut yhdynnässä lapseen ja että lapsi on pakotettu mukaan pariskunnan seksuaaliseen kanssakäymiseen.

Tekoja ei selosteessa avata enempää. Rikosnimikkeiden perusteella lapselta on maaliskuun 2017 ja kesäkuun 2021 ajaksi riistetty liikkumisvapaus tai tämä on muutoin eristetty elinympäristöstään.

33-vuotias mies tuomittiin 11 vuoden ja kolmen kuukauden vankeuteen ja 29-vuotias nainen yhdeksän ja puolen vuoden vankeuteen. Rangaistuksissa on otettu huomioon, että he olivat mielentilatutkimuksen mukaan alentuneesti syyntakeisia.

Aamulehti ei julkaise tuomittujen nimiä koska tuomitut olivat alentuneesti syyntakeisia ja julkaiseminen voisi loukata rikoksen uhrin yksityisyyttä.