Peräti 22 epäillyn huijausvyyhti Pirkanmaalla: Törkeästä rahanpesusta epäillyt varastivat laskuja ja muuttivat tilinumerot

Jutun oikeuskäsittely alkoi Pirkanmaan käräjäoikeudessa viime viikolla. Istunnot jatkuvat tällä viikolla.

Aamulehti

Pirkanmaan käräjäoikeudessa käsitellään epäiltyä laskuhuijausta useana istuntopäivänä. Kaikkiaan 22 henkilöä on epäiltynä törkeästä rahanpesusta.

Jutun oikeuskäsittely alkoi syytekohdittain viime viikolla ja se jatkuu tiistaista 27. syyskuuta eteenpäin.

Epäilty rikos tapahtui vuosina 2017–2018. Jutun esitutkinta valmistui elokuussa 2021.

Aluesyyttäjä Jari Kukko kertoo, että vastaajat olivat varastaneet laskuja postilaatikoista ja laskuihin oli väärennetty tilinumero. ”Tilinsä käyttöön antaneita vastaajia on erilaisissa rooleissa tässä”, hän sanoo.

Laskut on tämän jälkeen viety Postin laatikoihin uudelleen, ja laskunsaaja on maksanut laskun väärälle tilille. ”Sieltä on nostettu rahaa ja sitä on pistetty menemään eteenpäin.”

Monimutkaisen vastaajien vyyhdin ja roolien vuoksi Kukko ei ole laskenut yhteen rikoshyötyä. ”Vahingonvaara on ollut suurempikin, sillä aina tililtä ei ole saatu siirrettyä toivottua summaa. Vahingonvaara on ollut 100 000–200 000 euron välillä”, Kukko sanoo.

Hän vaatinee vankeusrangaistuksia, osalle ehdotonta, osalle ehdollista, mutta hän ei ota tässä vaiheessa kantaa rangaistusten suuruusluokkaan.

Hänen mukaansa melkein kaikilla vastaajilla on aiempaa rikostaustaa.

Jos rahanpesussa rikoksen kautta saatu omaisuus on ollut erittäin arvokas tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti ja rahanpesu on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on lain mukaan tuomittava törkeästä rahanpesusta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.