Pirkanmaan laajan taidepetosjutun syytteennosto viivästyy – krp odottaa apua taideasiantuntijoilta Espanjasta

Art Partners Finland -yhtiöön liittyvää väärennösvyyhtiä käsiteltiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa maanantaina.

Aamulehti

Mittavan taideväärennösvyyhdin oikeuskäsittely jatkui Pirkanmaan käräjäoikeudessa viime maanantaina. Syytteennoston määräaikaa pidennettiin takavarikkoasiassa puoli vuotta eli 18. maaliskuuta 2023 asti.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jussi Luoto Keskusrikospoliisista (krp) kommentoi, että kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun syytteennoston määräpäivälle haetaan jatkoa.

”Meillä on ollut jo pari vuotta takavarikossa taiteilija Joan Mirón teosten epäiltyjä väärennöksiä. Kokonaisuudesta on käsitelty kevään ja kesän aikana kolme rikosasiaa Pirkanmaan käräjäoikeudessa ja tämä neljäs osio on vielä kesken.”

Rikosnimikkeenä on useita törkeitä petoksia ja törkeä väärennös. Luoto kertoo, että viimeisen osion keskeneräisyydelle on selkeä syy.

”Viimeinen osio vaatii huomattavan paljon kansainvälistä asiantuntija-apua. Tämä on kestänyt meistä, Suomen poliisista, riippumattomista syistä. Ulkomainen reagointi tähän asiaan on ollut suhteellisen hidasta.”

Espanjalaisilta taidealan asiantuntijoilta odotetaan saatavan apua taideteosten arvioimisessa väärennöksiksi. Lausunnot teosten aitoudesta ovat edelleen kesken. Taiderikosvyyhdin neljännellä osalla on yhdeksän asianomistajaa.

”Tutkimuksen aikataulua on tässä kohtaa mahdotonta arvioida. Mikäli asiantuntija-avun saaminen viivästyy entisestään, syytteennoston määräajalle haetaan lisää jatkoaikaa”, Luoto kertoo.

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi heinäkuussa taidekauppias Hannu Pekka Hildén neljän vuoden vankeuteen. Syinä olivat muun muassa törkeä kavallus, törkeä petos ja törkeät kirjanpitorikokset.