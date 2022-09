Suomessa levitettiin erittäin vaarallista huumausainetta – käyttäjille syntynyt lyhyessä ajassa voimakas riippuvuus

Vahva kipulääke on koukuttanut käyttäjiä erittäin nopeasti ja ihmiset ovat poliisin mukaan menettäneet työpaikkojaan äkkinäisen riippuvuuden vuoksi.

Pääkaupunkiseudulta on paljastunut rikoskokonaisuus erittäin vaarallisen reseptilääkkeen levityksestä. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan rikollisryhmästä, jonka epäillään tuoneen Suomeen suuria määriä Oxycontin-nimisiä oksikodoni­valmisteita. Tabletit on poliisin mukaan salakuljetettu Suomeen Virosta.

Poliisi epäilee lääkkeiden maahantuonnista ulkomaalaispariskuntaa, joka ei asu Suomessa vakituisesti.

”Poliisi on takavarikoinut tämän esitutkinnan yhteydessä yli 60 000 euroa käteistä rahaa, noin 1 000 Oxycontin-tablettia, kilon amfetamiinia sekä pienempiä määriä muita huumausaineita”, kertoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Toni Uusikivi poliisin tiedotteessa.

Jutun esitutkinnassa on tutkittu kahta eri haaraa, jotka yhdistyvät toisiinsa väliportaan levittäjien kautta.

Ensimmäisen haaran tutkinnan mukaan katukauppaan on ehditty levittää kilo amfetamiinia, yli 1 200 Oxycontin-tablettia, vähintään 1 700 kappaletta Subutex-tabletteja ja 150 kappaletta ekstaasipillereitä. Katukauppahinnoilla levitykseen päätyneiden huumausaine-erien arvo on yli 190 000 euroa.

Erittäin vahva kipulääke

Oxycontin on tullut 2000-luvulla tunnetuksi erityisesti Yhdysvaltojen opioidiepidemiasta. Erittäin vahvana kipulääkkeenä käytetty oksikodonivalmiste koukuttaa käyttäjänsä hyvin nopeasti.

Oksikodonin väärinkäytön seuraukset ovat olleet järkyttäviä. Vuonna 2019 maan terveysministeriö arvioi, että opioidien yliannostukseen kuolee päivittäin 130 yhdysvaltalaista.

Poliisin mukaan myös Suomessa käyttäjillä on syntynyt lyhyessä ajassa voimakas riippuvuus oksikodoniin. Riippuvuus on johtanut jopa kymmenen Oxycontin-tabletin käyttöön päivässä. Tabletit ovat maksaneet käyttäjille 100 euroa kappaleelta.

Helsingin poliisi takavarikoi esitutkinnassa merkittävän määrän käteistä.

Poliisin mukaan käyttäjät ovat joutuneet kuluttamaan säästönsä tai myymään irtaimen omaisuutensa rahoittaakseen käyttöään ja menettäneet työpaikkansa riippuvuudesta aiheutuvien elämänhallintaongelmien takia.

”Poliisi on myös joutunut tekemään esitutkinnan yhteydessä lastensuojeluilmoituksia vanhempien oksikodonin käytön takia. Esitutkinnan perusteella riippuvaiseksi on joutunut ihmisiä sosiaaliseen asemaan, ikään, sukupuoleen, rikoshistoriaan tai sen puutteeseen katsomatta”, Uusitalo kertoo.

Paljastettu useita

Helsingin poliisin tutkimassa kokonaisuudessa on ilmennyt poikkeuksellinen piirre, jossa Oxycontin-tabletteja on käytetty polttamalla.

Esitutkintaviranomaiset ovat Suomessa paljastaneet viime aikoina useita Oxycontin-tablettien maahantuonti- ja levityskokonaisuuksia, joissa on takavarikoitu tuhansia tabletteja.

”Suomen poliisi tekee kaikkensa yhdessä sosiaali- ja terveysviranomaisten sekä kolmannen sektorin kanssa, että vastaavaa ilmiö ei pääse Suomessa valloilleen”, tiedotteessa kerrotaan.

Helsingin poliisin tutkimassa ensimmäisessä haarassa epäillään, että pääkaupunki­seudulla on levitetty suuria määriä amfetamiinia, Subutex-merkkisiä buprenorfiinivalmisteita ja Oxycontineita. Ensimmäisen haaran tutkinta alkoi ryöstörikoksiin liittyvän esitutkinnan yhteydessä tehdyn kotietsinnän perusteella.

Toisen haaran päätekijän epäillään ehtineen tuoda maahan ainakin 2 832 Oxycontin-tablettia ja myydä niitä tukkukauppiaille kolmenkymmenen euron kappalehinnalla saaden rikoshyötyä 84 960 euroa.