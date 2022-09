Pirkanmaalla on palanut lyhyessä ajassa 12 autiota rakennusta – poliisi epäilee kaikkia tahallaan sytytetyiksi: ”Ne eivät itsekseen syty palamaan”

Poliisi ei toistaiseksi ota kantaa siihen, onko tekojen takana yksi ja sama tekijä.

Aamulehti

Pirkanmaalla tutkitaan 12:ta tulipaloa, joita epäillään tahallaan sytytetyiksi.

Sisä-Suomen poliisi kertoo, että elo–syyskuussa poliisia ja pelastuslaitosta ovat työllistäneet tulipalot, joita on ollut edellisvuosiin verrattuna poikkeuksellisen paljon.

Pelkästään viimeksi kuluneen viikonlopun aikana poliisi on kirjannut neljä erillistä rikosilmoitusta paloista. Kaksi paloista on ollut Tampereella, kaksi Kangasalla. Palot on sytytetty joko autiotaloissa tai tyhjillään olleissa liikekiinteistöissä.

”Tässä kohtaa poliisi ei voi vielä avata sitä, onko kyseessä yksi vai useampi epäilty. Kyseessä on poikkeuksellinen tapahtumasarja, jossa kuukauden sisällä on palanut 12 autiotaloa Pirkanmaalla”, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Lassi Suoranta.

Tahallaan sytytetty

Poliisin mukaan paloissa on selkeitä viitteitä siitä, että ne ovat olleet tahallisesti sytytettyjä. Tämän vuoksi tutkintavastuu asiassa on poliisilla. Sytytystapaan poliisi ei tässä vaiheessa ota kantaa.

”Lähtökohtaisesti kyse on ollut haja-asutusalueella sijaitsevista kohteista, joihin ei tule sähköä. Ne eivät itsekseen syty palamaan. Jo sitä kautta tulee syytä epäillä -kynnys rikokseen.”

Tapauksia tutkitaan törkeinä vahingontekoina ja vahingontekoina. ”Nämä ovat rikosnimikkeet, joita tutkitaan, liittyen lähtökohtaisesti siihen, mikä poltetun omaisuuden arvo on. Tässä kohtaa poliisilla ei ole syytä epäillä tuhotyöhön liittyvää rikosta, koska ei ole aiheutettu huomattavaa yleisvaaraa muille henkilöille tai kiinteistöille.”

Nyt tutkittavina olevien 12:n tulipalon palopaikat ovat poliisin mukaan olleet autioita, tyhjillään olleita rakennuksia. Niistä suurin osa on sijainnut haja-asutusalueella ja vasta viimeiset keskusta-alueella Tampereella ja Kangasalla.

”Yhteisenä nimittäjänä on se, että ne ovat olleet tyhjillään olevia, käytöstä poistettuja rakennuksia. Vahingoitetun omaisuuden arvo määrittelee sitä, tutkitaanko tekoa törkeänä vahingontekona vai vahingontekona.”

Poliisi pyytää ihmisiä ilmoittamaan mahdollisista havainnoistaan.

Mitä? Tutkittavat tulipalot 8. elokuuta Tampere, Keskisenkatu

9. elokuuta Akaa Viiala, Turuntie

10. elokuuta Lempäälä, Kahilasaari

14. elokuuta Lempäälä, Ruskontie

20. elokuuta Kangasala, Saarenmaantie

24. elokuuta Punkalaidun, Koosanmaantie

24. elokuuta Tampere, Matinlahdentie

26. elokuuta Urjala, Hanhisuontie

10. syyskuuta Tampere, Kokinmäenkatu

11. syyskuuta Tampere, Hippoksenkatu

12. syyskuuta Kangasala, Aurtie

12. syyskuuta Kangasala, Saarenmaantie

Edit 13.9. kello 15.50: Lisätty tutkinnanjohtaja Lassi Suorannan kommentit.