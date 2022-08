Alakouluun murtauduttiin Lempäälässä – oppilaiden henkilö- ja terveystietoja on saattanut vaarantua, koska ”ei ole toimittu ohjeistuksen mukaisesti”

Mattilan kouluun murtauduttiin Lempäälässä viikonlopun aikana. Kouluterveydenhoitajan tiloissa lukkojen takana oleviin henkilö- ja terveystietoja sisältäneisiin asiakirjoihin päästiin käsiksi, koska niitä ei säilytetty ohjeistuksen mukaisesti ainoastaan digitaalisessa muodossa.

Mattilan kouluun murtauduttiin viikonlopun aikana Lempäälässä. Oppilaiden henkilö- ja terveystietoja on saattanut vaarantua, koska myös kouluterveydenhoitajan tiloihin murtauduttiin. Huoneessa säilytetään lukitussa kaapissa papereita, joissa osassa on henkilötietoja kuten henkilötunnus sekä terveystietoja sisältäviä asiakirjoja.

Lempäälän sivistystoimenjohtajan Nina Lehtisen mukaan ohjeistuksena on ollut, että henkilötietoja sisältävät asiakirjat tulee lähtökohtaisesti olla aina digitaalisessa muodossa.

Tässä tilanteessa lukkojen takana oli materiaalia kuitenkin myös paperisena, ja ylilääkäri Katja Ylitolvan mukaan kaapin sisältöön oltiin päästy käsiksi. Ylitolvan mukaan poliisi selvittää, vietiinkö tiloista mitään.

”En osaa sanoa tekniikasta, miten tietoihin on päästy. Tässä tilanteessa ei ole toimittu ohjeistuksen mukaan, ja selvitämme asiaa. Meillä on erittäin tiukat ohjeistukset tietoturvallisen materiaalin säilyttämiseen ja käsittelyyn, ja on erittäin valitettavaa, että niistä on poikettu”, Ylitolva sanoo.

Lempäälän kunta on tehnyt murrosta rikosilmoituksen ja poliisi tutkii asiaa. Myös ilmoitus tietosuojavaltuutetulle on tehty.

Koulu selvisi vähäisillä vahingoilla

Lehtisen mukaan koulun tiloihin päästiin ”perinteisesti murtautumalla”.

”Koulunäkökulmasta katsottuna selvisimme vähäisillä vahingoilla. Pientä sotkemista oli tehty, mutta ainakaan tässä vaiheessa ei ole tietoa, että koulun omaisuutta kuten läppäreitä tai muuta olisi hävinnyt”, Lehtinen kertoo.

Lehtinen kehottaa olemaan kouluun tai kuntaan yhteydessä, jos on pientäkään epäilystä tai havaintoa epänormaalista toiminnasta.

”Suosittelemme, että tarkkailette oppilaanne henkilötietojen käyttöä väärinkäytön tai identiteettivarkauden varalta. Tehkää pienimmästäkin epäilystä aina ilmoitus. Tämä on yhteinen asia, joka totta kai tuntuu kurjalta, epämiellyttävältä ja ikävältä. Valitettavasti tämä on surullista realismia nykypäivänä, kun kaikkea voi tapahtua.”