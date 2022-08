Eväjärvellä tapahtuneen piiritystilanteen käsittely alkoi käräjäoikeudessa – Seitsemän poliisia oli päästä hengestään, miestä syytetään murhan yrityksistä ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta

Viime vuoden marraskuussa Eväjärvellä tapahtunut piiritystilanne kesti kolme tuntia. Tuvan parvella piileskellyt mies ampui poliiseja kohti.

Keski-Suomen käräjäoikeudessa luettiin keskiviikkona raskaat syytteet jämsäläismiehelle. Syyttäjä vaatii hänelle rangaistusta seitsemästä murhan yrityksestä ja kahdesta virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Asianomistajina tapauksessa on yhteensä seitsemän virantoimituksessa ollutta poliisia.

Syytteet liittyvät viime vuoden marraskuussa Eväjärvellä tapahtuneeseen piiritystilanteeseen. Haastehakemuksen mukaan poliisipartio oli lähtenyt pyynnöstä tarkistamaan miehen vointia tämän talolle.

Poliisipartio ilmoitti talolle saavuttuaan sanallisesti useaan otteeseen, että paikalla on poliisi. Talosta ei kuitenkaan vastattu, ja poliisit päättivät tarkistaa talon.

Toinen poliiseista nousi portaita pitkin tuvan katonrajassa olevalle parvelle. Talon asukas tuli yhtäkkiä esiin piilostaan parvella olleiden peittojen alta. Hän osoitti välittömästi poliisia kädessään olleella revolverilla.

Poliisit keskeyttivät tehtävän ja hälyttivät apuvoimia. Talolla käynnistyi piiritystilanne.

Ampui kohti poliiseja

Poliisit käskivät miestä tulemaan ulos ilman asetta, mutta asukas pysyi sisällä. Lopulta taloon meni yhteensä seitsemän poliisia ottamaan miestä kiinni.

Mies piileskeli yhä parvella. Poliisikoira meni parvelle ja poisti peiton miehen päältä. Asukas ampui ainakin yhden laukauksen parvelta kohti pientä tupaa, jossa poliisit olivat. Syyttäjän mukaan luodin lentorata vaaransi kaikki seitsemän poliisia.

Hetken kuluttua mies ampui vielä toisenkin laukauksen, joka meni kohti kolmea poliisia.

Ampumisen jälkeen mies oli myös uhannut sanallisesti ampua poliisit. Hänellä oli revolverin lisäksi parvella myös kivääri ja patruunoita.

Syyttäjä katsoo, että miehen tarkoituksena on ollut tappaa

Tehtävä kesti lopulta yli kolme tuntia. Syyttäjä katsoo, että miehen toiminnan tarkoituksena on ollut tappaa häntä kiinniottamaan tulleet poliisit. Vähintäänkin vastaajan on täytynyt ymmärtää, että poliisien kuolema on todennäköinen seuraus hänen toiminnalleen.

”Teko on jäänyt yritykseksi siitä sattumanvaraisesta syystä, että vastaajan ampumat laukaukset eivät osuneet asianomistajiin”, todetaan haastehakemuksessa.

Syyttäjän mukaan teko on kohdistunut poliiseihin heidän virkatoimensa vuoksi ja tekoa on pidettävä kokonaisuudessaan törkeänä ottaen huomioon tilanteen luonteen ja yllätyksellisyyden sekä teon kohteena olleiden asianomistajien lukumäärän.

Mies vangittiin marraskuussa muutama päivä kiinnioton jälkeen, ja hän on ollut tutkintavankeudessa siitä lähtien.

Käräjäoikeus antaa tuomionsa myöhemmin.