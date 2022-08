MTV: Valkeakosken kaksoismurhaajaa syytetään yrityksestä tappaa toinen vanki lyijykynällä

Syyttäjä vaatii miehelle vähintään viiden vuoden pituista ehdotonta vankeutta.

Valkeakoskella vuonna 2019 tehdystä kaksoismurhasta tuomittua miestä epäillään uudesta vakavasta rikoksesta.

MTV Uutisten mukaan Tino Paunasaloa syytetään toisen vangin tapon yrityksestä. Välikohtaus tapahtui vuoden 2020 elokuussa Turun vankilassa, jossa mies oli suorittamassa elinkautista vankeusrangaistustaan Valkeakosken kaksoismurhasta.

Syytteen mukaan elinkautisvanki oli iskenyt lyijykynän toisen vangin silmään. Syyttäjän mukaan epäilty yritti iskeä kynän uhrinsa silmän läpi aivoihin. Syyttäjän näkemyksen mukaan uhri jäi henkiin sattumalta, koska kynä ei tunkeutunut silmää syvemmälle ja koska uhri pääsi pakenemaan. Uhrin silmä vahingoittui hyökkäyksessä pahasti, MTV Uutiset kertoo.

Tapon yrityksen lisäksi miestä syytetään samassa oikeudenkäynnissä muun muassa virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, vankilan saunassa tapahtuneesta toisen vangin pahoinpitelystä ja kahdesta vahingonteosta, MTV Uutiset kertoo. Syyttäjä vaatii vangille vähintään viiden vuoden mittaista ehdotonta vankeusrangaistusta.

MTV Uutisten mukaan elinkautisvanki on kiistänyt syytteen tapon yrityksestä. Hän myöntää, että tapahtumat voidaan tulkita perusmuotoiseksi pahoinpitelyksi. Niin ikään mies kiistää virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen ja katsoo, että kyse on vain virkamiehen vastustamisesta. Vahingonteot ja saunassa tapahtuneen pahoinpitelyn hän on tunnustanut.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsitteli juttua torstaina. Oikeus antaa asiasta ratkaisunsa myöhemmin.

