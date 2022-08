Tämä kaikki Vesilahden palosta tiedetään nyt ja tätä ei: Yksi rikosnimike tarkentui

Poliisi on ollut toistaiseksi hyvin vaitonainen Vesilahden lauantaiseen tulipaloon liittyen.

Aamulehti

Vesilahden viikonloppuisen tulipalon tutkinnan yhteydessä löydettiin vainaja. Poliisi tiedotti asiasta eilen maanantaina. Aamulehti kysyi tapauksen tutkinnanjohtajalta rikoskomisario Lassi Suoranrannalta, mitä rajusta tulipalosta tiedetään nyt. Raju tulipalo syttyi lauantain vastaisena yönä 6. elokuuta.

Mitä tapahtui?

Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta lauantaina aamuyöstä hieman ennen kello neljää. Palosta ilmoitti ulkopuolinen hälyttäjä, joka oli havainnut alueella liekkejä. Suoranta kertoo Aamulehdelle sähköpostitse, että kiinteistöllä sijaitsi yksi päärakennus sekä viisi niin sanottua talousrakennusta. Neljä rakennusta oli täyden palon vaiheessa partioiden saavuttua kohteeseen.

Palossa tuhoutui loma-asuntona toiminut päärakennus, vanha navetta sekä varastorakennus, jossa säilöttiin puuta. Lisäksi päärakennuksen edessä oleva auto ja pihassa ollut vene trailerilla paloivat kokonaan. Palaneiden rakennusten välissä välimatkaa oli noin 20 metriä.

Suoranta toteaa, että kun otetaan huomioon rakennusten välinen etäisyys toisiinsa sekä rakennuksiin syntyneet paloturmat, vahingon mahdollisuus on suljettu pois.

”Poliisin suorittamassa esitutkinnassa rikosnimike on sittemmin tarkentunut törkeään vahingontekoon.”

Esitutkinnassa on selvinnyt, että palossa ei tuhoutunut yleistä omaisuutta, sillä kyseessä on yksityisomistuksessa oleva kiinteistö. Palopaikan välittömässä läheisyydessä ei ollut muiden omistuksessa olevia rakennuksia, joihin palo olisi saattanut levitä, eikä se aiheuttanut hengen ja terveyden vaaraa.

Suorannan mukaan näistä syistä johtuen tapaus ei täytä tuhotyön tekotapatunnusmerkistön piirteitä. Tuhotyö määritellään yleisvaaralliseksi ja hyvin vakavaksi rikokseksi.

Mitä uhrista tiedetään?

Poliisi tiedotti maanantaina löytäneensä palopaikalta vainajan. Poliisi tutkii kuolemansyytä eikä ole tiedottanut asiasta enempää. Suorannan mukaan vainaja löytyi yhdestä palaneesta rakennuksesta lauantaina palonsyyn tutkinnan yhteydessä.

”Poliisi ei tiedota vainajasta tai vainajaan liittyvistä muista olosuhteista enempää, koska kuolemansyyn tutkinta on määritelty täysin salassa pidettäväksi kuolemansyyn selvittämisestä annetussa laissa”, Suoranta kirjoittaa.

Kuolemansyy selvitetään silloin, kun on syytä epäillä, että kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti, jokin hoitotoimenpide tai kun kuolema on tapahtunut muuten yllättävästi. Kyseessä on kaikkineen pitkä prosessi. Lopullisen lausunnon saamiseen menee kuukausia. Rikosnimike voi tosin muuttua jo tätä ennen esimerkiksi murhaksi, tapoksi tai surmaksi.

Tärkeässä roolissa on vainajalle tehtävä oikeustieteellinen ruumiinavaus. Oikeuslääkäri pystyy usein kertomaan poliisille jotain heti avauksen jälkeen. Sen sijaan esimerkiksi veri- ja virtsanäytteistä joudutaan odottamaan tuloksia viikkoja, jopa kuukausia.

Poliisi ei ole kertonut tarkempia tietoja uhrin iästä tai sukupuolesta eikä myöskään sitä epäilläänkö uhrin kuolleen palossa vai ennen sitä.

Tältä palopaikalla näytti videolla lauantaiaamuna 6. elokuuta:

Vainaja löytyi lauantaina palonsyyn tutkinnan yhteydessä.

Kuka sytytti palon ja miksi?

Poliisi ei ole kertonut, onko paloon liittyen otettu ketään kiinni tai onko poliisilla mahdollisia epäiltyjä.

”Poliisi jatkaa asiassa kuolemansyyn selvittämistä sekä törkeän vahingonteon esitutkintaa”, Suoranta kertoo.

Tässä vaiheessa poliisi ei myöskään tiedota palon syttymissyystä.

Maanantaina rakennuksen rauniot savusivat yhä.

Oliko talolla juhlat tapahtumailtana?

Naapurit kertoivat kuulleensa tapahtuma iltana talon pihapiiristä juhlimisen ääniä. Suorannan mukaan poliisi ei tällä hetkellä tiedota alueella mahdollisesti tapahtuma iltana olleista henkilöistä.

Poliisi pyytää palotapahtumasta tai kiinteistöllä 6. elokuuta muista mahdollisista tapahtumista havaintoja.