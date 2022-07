Miestä syytetään lapsen sieppaamisesta Helsingin Kulosaaressa, poliisin mukaan motiivi oli taloudellisen hyödyn tavoittelu – käräjäkäsittely alkaa tänään

Yhdeksänvuotias lapsi siepattiin huhtikuisena aamuna tämän koulumatkalla. Huoltajat saivat kiristysviestin pojan puhelimesta pian sieppaamisen jälkeen.

Helsingin käräjäoikeudessa aletaan tänään käsitellä huhtikuussa Helsingin Kulosaaressa tapahtunutta lapsisieppausta. 54-vuotiasta miestä syytetään panttivangin ottamisesta ja törkeästä ryöstöstä.

Yhdeksänvuotias lapsi siepattiin huhtikuisena aamuna tämän koulumatkalla. Poliisin mukaan teosta epäilty mies pakotti pojan aseella uhaten autoon. Huoltajat saivat kiristysviestin pojan puhelimesta pian sieppaamisen jälkeen. Pojasta ei kuitenkaan poliisin mukaan maksettu lunnaita.

Sieppauksen jälkeen teosta syytetty mies lähti ajamaan pois Kulosaaresta. Hän pysähtyi poliisin mukaan myöhemmin sitomaan pojan nippusiteillä kiinni auton jalkatilaan. Samalla hän peitti pojan kasvot kankaalla ja teipillä.

Syytetty ajoi poliisin mukaan autolla Sipooseen, jossa hän jätti pojan metsään. Hän sitoi pojan kiinni puuhun nippusiteillä. Myös pojan jalat olivat kiinni nippusiteillä ja kasvot edelleen peitettyinä.

Syytetty poistui paikalta, ja pian tämän jälkeen poika sai itsensä irrotettua nippusiteistä. Poliisin mukaan poika käveli läheiselle tielle, josta sivullinen henkilö löysi hänet.

Tuomittu aiemmin useista rikoksista

Poliisi on epäillyt, että mies suunnitteli sieppauksen ennakkoon ja että teko oli suunniteltu nimenomaan kyseistä poikaa kohtaan. Poliisin mukaan motiivi oli taloudellisen hyödyn tavoittelu.

Syytetyllä miehellä on aiempaa rikostaustaa. Vakavin miehen rikoksista on tappo, josta hänet tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa 2000-luvun alussa. Samassa yhteydessä hänet tuomittiin myös törkeästä ryöstöstä ja törkeästä ampuma-aserikoksesta. Lisäksi mies on tuomittu useista erilaisista petosrikoksista.

Syytetty on vaihtanut nimeään useasti.

