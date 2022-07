Lähihoitaja tuomittiin seksuaalisesta hyväksikäytöstä – Käräjäoikeus hylkäsi syytteet, mutta hovioikeus otti asiaan toisen lähtökohdan

Turun hovioikeus tuomitsi lähihoitajan seksuaalisesta hyväksikäytöstä kymmenen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Uhrina oli kehitysvammainen palvelutalon asukas.

Aamulehti

Turun hovioikeus on tuominnut 37-vuotiaan länsisuomalaisen lähihoitajan asiakkaansa seksuaalisesta hyväksikäytöstä kymmenen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Rikoksen uhri on aikuinen mies, joka asuu Invalidiliiton Asumispalvelut oy:n ylläpitämässä palvelutalossa länsisuomalaisessa kaupungissa. Hän on kehitysvammansa vuoksi 5,5–9-vuotiaan ikätasolla. Hän asuu palvelutalossa ja on riippuvainen palvelutalon tarjoamasta hoivasta.

Hyväksikäytöstä tuomittu nainen toimi samaisessa palvelutalossa useita vuosia lähihoitajana ja kävi miehen luona usein hoitokäynnillä. Nainen alkoi vierailla miehen asunnossa työnsä ulkopuolella heidän ystävystyttyään. Nainen kävi esimerkiksi kahvilla miehen luona ja otti miehen mukaansa kauppareissuille yhdessä omien lastensa kanssa.

Puhetta yhteisestä tulevaisuudesta

Syytetyn tapaamiset miehen kanssa johtivat lopulta sukupuolisuhteeseen. Osapuolet olivat toistuvasti yhdynnässä yli yhdeksän kuukauden ajan vuosina 2017–2018. Ehkäisystä huolehti syytetty.

Miehen mukaan aloite seksiin tuli naisen puolelta, mutta hän ei itsekään kieltäytynyt. Nainen taas kertoi, että sukupuolisuhteeseen ryhdyttiin yhteisymmärryksessä. Suhde oli salasuhde siinä mielessä, että nainen piiloutui miehen mukaan aina, jos hänen asuntoonsa tuli joku muu.

Kertomansa mukaan mies ihastui tai rakastui syytettyyn. Myös nainen on kertonut omasta ihastumisestaan.

Kumpikin osapuoli kertoi oikeudessa, kuinka heillä oli ollut puhetta yhteisestä tulevaisuudesta, yhteisestä kodista ja miehen aloitteesta jopa lapsesta.

Syytetty ei kertonut miehelle, että hänellä on aviomies.

Käräjäoikeus hylkäsi syytteet

Nainen sai työnantajaltaan varoituksen syksyllä 2017, mutta jatkoi miehen tapailemista siitä huolimatta. Miehen omainen teki suhteesta ilmoituksen tammikuussa 2018. Kun asiaa ryhdyttiin selvittämään, nainen irtisanoutui työstään. Tämän jälkeen hän ei enää tavannut miestä.

Syytetyn mukaan hänen ja uhrin välille oli ollut kehittymässä parisuhde. Naisen mukaan hänen aviomiehensä ei olisi ollut este, vaan hänen aviomiehensä tiesi asiasta.

Syyttäjän mukaan kehitysvammainen mies on ollut hoitajansa johdateltavissa ja erityisen riippuvainen naisesta. Syyttäjän mukaan nainen oli käyttänyt hyväkseen tätä riippuvaisuussuhdetta.

Mies yhtyi syytteeseen ja vaati syytetyltä korvauksia.

Nainen vastusti syytettä. Hän kertoi tienneensä kyllä miehen kehitysvammaisuudesta, mutta ei tarkkaa diagnoosia. Hän puolustautui myös sanomalla, ettei pitänyt miestä sairaana.

Käräjäoikeus hylkäsi syytteen viime vuonna. Käräjäoikeuden mukaan ei ollut näyttöä siitä, että syytetty olisi käyttänyt asemaansa hyväkseen. Myöskään väitettyä itsemääräämisoikeuden loukkausta tai taivuttelua ei näytetty käräjäoikeuden mukaan toteen. Käräjäoikeuden mukaan mies oli ollut suhteessa syytettyyn omasta tahdostaan.

Valitus hovioikeuteen

Syyttäjä ja asianomistaja valittivat päätöksestä Turun hovioikeuteen. Hovioikeus otti asiaan toisen lähtökohdan kuin käräjäoikeus.

Hovioikeuden mukaan mies ei antanut hovioikeuden istunnossa läheskään yhtä tarkkaa kertomusta tapahtumista kuin käräjäoikeuden tuomioon oli kirjattu. Hän ei myöskään osannut kertoa yksityiskohtia osapuolten seksuaalisesta kanssakäymisestä tai ymmärtänyt kysymystä raskauden ehkäisystä.

Hovioikeus tulkitsi, että mies oli ollut hoitajaan nähden alisteisessa asemassa ja sairauden ja kehitysvammaisuuden vuoksi miehen kyky muodostaa omaa tahtoa oli selvästi heikentynyt.

Hovioikeuden mukaan nainen oli lupaillut kehitysvammaiselle, ymmärrystasoltaan lapsen tasolla olevalle asiakkaalleen yhteistä tulevaisuutta hoitolaitoksen ulkopuolella ja käyttänyt sitä hyväkseen.

Hovioikeus tuomitsi lähihoitajan seksuaalisesta hyväksikäytöstä ehdolliseen vankeuteen. Naisen tulee korvata uhrille kärsimyksestä 2 000 euroa ja maksaa miehen oikeudenkäyntikulut.