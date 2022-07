Tampereella toimineen autoliikkeen epäillään huiputtaneen asiakkaitaan monin tavoin – seurauksena puolen miljoonan euron vahingot

Pääosa teoista on tapahtunut tänä vuonna, mutta ensimmäinen tiedossa oleva tapaus on jo vuodelta 2020. Poliisin käsityksen mukaan autoliikkeen toiminta on nyt käytännössä loppunut.

Tampereella toimineen autoliikkeen johtoa epäillään törkeästä petoksesta. Sisä-Suomen poliisi on kuullut esitutkinnassa rikoksesta epäiltynä useita henkilöitä.

Tapauksen tutkinnanjohtajan, rikosylikomisario Juha Siljamäen mukaan poliisin tiedossa on ainakin kymmenkunta autoa, joihin epäillään liittyvän rikos.

Osassa tapauksista poliisi epäilee, että autoja on siirretty autokaupan omistukseen erehdyttämällä. Osassa on luvattu toimittaa autoja, joita ei ole todellisuudessa toimitettu. Tekotavat vaihtelevat.

Ajoneuvoja on myös myyty myyntitilisopimuksella, ja on ilmennyt, että myyntejä on jätetty tilittämättä. Myyntitilisopimuksella myydessä autoliike toimii välittäjänä myyjän ja ostajan välillä. Liikkeenharjoittajan epäillään muun muassa saaneen väärillä tiedoilla ajoneuvon omistajalta varmenteen, jolla hän pystyy siirtämään myyntitilissä olevan auton liikkeen omistukseen ja sitä kautta auto on myyty eteenpäin.

Poliisille useita ilmoituksia

Poliisille on tehty autoliikkeestä useita ilmoituksia. Osa ilmoituksista ei ole alkuvaiheessa johtanut esitutkintaan, koska Siljamäen mukaan ilmoituksissa on ollut rajanvetoa siviiliasian ja rikosasian välillä.

Taloudelliset vahingot lähestyvät 500 000:ta euroa. Siljamäki kertoo, että alustavien selvitysten perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että asianomistajien kärsimä rikosvahinko jää pääosin heidän omaksi vahingokseen.

Poliisin käsityksen mukaan autoliikkeen toiminta on nyt käytännössä loppunut.

Teot ajoittuvat useille vuosille, mutta pääosa on tapahtunut tänä vuonna. Osa teoista on tapahtunut parina edellisenä vuonna, ja ensimmäinen tapaus on vuodelta 2020.

Siljamäki toteaa, että törkeän petoksen lisäksi kyseeseen tulee muun muassa rekisterimerkintärikos ja kirjanpitorikos.

Pirkanmaan käräjäoikeuden tietojen mukaan tapauksesta on vangittu kaksi henkilöä, mutta toinen heistä on vapautettu. Siljamäki vahvistaa, että esitutkinnassa on käytetty sekä vapauteen että omaisuuteen liittyviä pakkokeinoja.

”Esitutkinnan myötä todelliset rikosoikeudelliset vastuusuhteet selviävät.”