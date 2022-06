Syyttäjä: Nainen piiloutui ex-miehensä asuntoon ja yritti murhata tämän kirveellä Tampereella

Nainen ja hänen kanssaan teosta syytetty mies kiistävät murhasyytteen. Vastauksissaan oikeudelle he syyttelevät väkivallasta toisiaan.

Syyttäjän mukaan nainen yritti murhata ex-aviomiehensä kirveellä Hervannassa torstaina 17. maaliskuuta 2022. Valokuva on otettu teon jälkeen poliisin ja ensihoidon saavuttua paikalle.

STT, Tampere

Nainen yritti murhata entisen aviomiehensä kirveellä Tampereen Hervannassa, syyttäjä sanoo. Syyttäjä vaatii 43-vuotiaalle naiselle ja syyttäjän mukaan tekoon myös osallistuneelle 42-vuotiaalle miehelle vähintään 8,5 vuoden vankeustuomioita murhan yrityksestä.

Syytteessä on kyse maaliskuun puolivälin tapahtumista. Syyttäjän mukaan syytetyt nainen ja mies olivat jo kahta kuukautta aiemmin järjestäneet yhteisen vapaapäivän mennäkseen naisen ex-miehen asunnolle. Sisälle he pääsivät naisen hallussa olleella avaimella.

Syyttäjän mukaan asunnossa syytetyt piiloutuivat odottamaan, että uhri pääsisi töistä. Tekoa varten he olivat varustautuneet ainakin naamioilla, kirveellä, pakkausteipillä ja vaihtovaatteilla, haastehakemuksessa sanotaan.

Kun uhri noin puolen tunnin kuluttua tuli kotiin, syyttäjän mukaan syytetyt hyökkäsivät miehen kimppuun ja löivät häntä kirveellä sekä keittiöveitsellä eri puolille vartaloa. Lisäksi mies kuristi uhria ja löi tätä nyrkein ja nainen iski uhria veitsellä kasvoihin, syyttäjä sanoo. Syyttäjän mukaan syytetyt myös sanoivat uhrille monta kertaa, että tämä kuolee kohta.

Kun uhri yritti paeta asunnosta, syytetyt syyttäjän mukaan tarttuivat häntä vaatteista ja vetivät hänet jalasta kiinni pitäen takaisin asuntoon. Lopulta uhri pääsi kuitenkin pakoon ja sivulliset hälyttivät hänelle ambulanssin.

Syytetyt: Uhria oli tarkoitus vain pelotella

Nainen ja mies ovat kiistäneet syytteen murhan yrityksestä, mutta myöntäneet syyllistyneensä pahoinpitelyyn. Heidän mukaansa tarkoituksena oli vain pelotella ja ”kovistella” uhria.

Nainen kiistää itse kohdistaneensa ex-mieheensä mitään väkivaltaa.

”Kun vastaajat ovat yhdessä sopineet menevänsä kovistelemaan asianomistajaa, on (nainen) ollut siinä käsityksessä, että asianomistajaa korkeintaan lievästi pahoinpidellään, mutta mitään muuta ei ole (naisen) käsityksen mukaan ole ollut tarkoitus tehdä”, naisen kirjallisessa vastauksessa käräjäoikeudelle sanotaan.

Myös mies kiistää surmaamistarkoituksen. Hänen mukaansa kirvestä ei käytetty ollenkaan, vaan uhrin vammat aiheutti nainen veitsellä.

”(Mies) ei ole kohdistanut iskuja pään tai ylävartalon alueelle ja hänelle on tullut yllätyksenä se, että (naisella) on ollut veitsi joko mukana tai paikalta otettuna ja että hän on käyttänyt sitä”, miehen vastauksessa lukee.

Pirkanmaan käräjäoikeus antaa asiassa tuomion myöhemmin.