Tampereen Härmälän laukauksille ja luodinrei’ille ajoneuvoissa ei ole löytynyt selitystä – tutkinnanjohtaja tyrmää sarjatuliaseen tai kuula-aseen käytön mahdollisuuden

Sunnuntain vastaisena yönä Tampereen ylitti raju ukkosrintama. Se on voinut vaikuttaa siihen, ettei kukaan ilmoittanut yöllä laukausten äänistä hätäkeskukseen.

Aamulehti

Poliisilla ei ole vielä selvyyttä Tampereella Härmälän leirintäalueella sunnuntain vastaisena yönä kuuluneiden laukausten äänen alkuperästä. Leirintäalueella kuultiin laukauksia muistuttavia pamauksia kello 3–4 sunnuntain vastaisena yönä. Yhdestä asuntovaunusta löytyi luodinreikää muistuttava vaurio samoin kuin viereisestä henkilöautosta.

Tutkinnanjohtaja Ona Autere, onko sunnuntain jälkeen ilmennyt tutkinnassa mitään uutta?

”Oikeastaan sen koommin poliisille ole tullut siihen mitään lihaa luitten päälle.”

Partio kävi paikalla sunnuntaina. Onko sen jälkeen tutkittu paikan päällä?

”Totta kai paikan päällä olleita on puhutettu, mutta ei ole oikein ollut lähtöjä muuhun, kun ei ole tallenteita.”

Onko ihmisiä vielä kuulematta?

”Melkein luulisin, että he joilla on havaintoja, olisivat ne jo kertoneet. Samoilla tiedoilla mennään, ellei tämän päivän aikana aukea mitään.”

Onko mahdollista, että olisi kyse kuula-aseen laukauksista?

”Pitäisin sitä itse aika epätodennäköisenä, että kuula-ase olisi niin suurivoimainen. Se on lävistänyt asuntovaunua ja edelleen vielä henkilöauton lokasuojan. Toki testiammuntoja ei ole tehty, mutta tuntuu vähän mahdottomalta, että kuula-ase menisi näin useasta kohteesta läpi.”

Yöllä heti laukausten äänen kuultua kukaan ei soittanut hätäkeskukseen?

”Se on jännä. Siellä oli kova ukonilma samaan aikaan, onko sillä ollut merkitystä? Onko siihen mahdollisesti hävinnyt ääniä?”

Voiko kyseessä olla sarjatuliaseen ääni, kuten keskustelupalstoilla on puhuttu?

”Jos se olisi ollut sarjatuliase, niin vaurioita olisi pitänyt löytyä muualtakin. Jos on kuulunut useampi pamaus, saattaa olla kyse siitä, että se on lävistänyt jotakin, esimerkiksi tässä tapauksessa jonkin metallin tai pellin. Siellä oli korkeita kaikupohjia, esimerkiksi asuntovaunujen seinät. Mikä on laukaus, mikä on kaikupohja jostain, mikä on osuma johonkin? Siinä on niin paljon vaihtoehtoja.